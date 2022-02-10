Сивков: попытка развязать вооруженный конфликт с Россией может привести США к распаду

Москва, 10 февраля. США на сегодняшний день абсолютно не готовы к военному противостоянию с Россией или любой другой высокоразвитой страной, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Аналитик напомнил, что не так давно американские войска были вынуждены спасаться бегством из Афганистана. По его словам, армия США на сегодняшний день не способна решать задачи даже в борьбе с иррегулярными формированиями. На этом фоне глупо считать, что Пентагон сможет вести боевые действия против РФ или Китая.

«В морально-психологическом отношении американская армия сегодня не готова к серьезному столкновения с высокоразвитой страной», — говорит Сивков.

Он рассказал, почему еще Вашингтон не станет даже пытаться воевать с Москвой. По его словам, попытка развязать вооруженный конфликт с Россией может привести страну к распаду. Он отметил, что в США существует внутренний раскол, который будет лишь усиливаться на фоне агрессивных действий Белого дома.

Ранее телеканал RT со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина сообщал, что РФ будет добиваться от Запада «исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности». Президент считает, что обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной.