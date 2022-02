Белый дом пошлет Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Европе

Вашингтон, 10 февраля. На следующей неделе вице-президент США Камала Харрис отправится с рабочей поездкой в Германию, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил агентству Reuters, что основной темой предстоящего визита Харрис станет обсуждение ситуации вокруг Украины. Ожидается, что Харрис выступит с речью, изложит политику США на ряде публичных мероприятий и подтвердит приверженность Америки своим союзникам по НАТО. В нем примут участие лидеры Германии, ЕС и НАТО.

