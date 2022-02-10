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Белый дом пошлет Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Европе

Весь мир
Белый дом пошлет Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Европе
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 10 февраля. На следующей неделе вице-президент США Камала Харрис отправится с рабочей поездкой в Германию, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил агентству Reuters, что основной темой предстоящего визита Харрис станет обсуждение ситуации вокруг Украины. Ожидается, что Харрис выступит с речью, изложит политику США на ряде публичных мероприятий и подтвердит приверженность Америки своим союзникам по НАТО. В нем примут участие лидеры Германии, ЕС и НАТО.

«Эта поездка направлена на привлечение наших союзников и партнеров и развитие интенсивного взаимодействия, которое уже ведется», — сообщил чиновник.

По его словам, Харрис «подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины», поскольку она сталкивается с угрозой крупномасштабного вторжения России. Источник подчеркнул, что эта поездка станет серьезным испытанием Харрис на посту вице-президента Соединенных Штатов, поскольку ранее она стабильно проваливала все возлагавшиеся на нее задачи, включая урегулирование миграционного кризиса.

«Вице-президент начинает более четко и публично демонстрировать, как она является ключевым игроком в реализации нашей внешней политики по всем направлениям», — сообщил он.

В понедельник президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры стран обсудили ситуацию, связанную с Украиной. В ходе беседы Байден заявил, что газопровод «Северный поток—2» будет остановлен, если Россия вторгнется в Украину. Ранее Байден пообещал ввести против России «уничтожающие» санкции в случае, если ее войска вторгнутся на территорию сопредельного государства.

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Федеральное агентство новостей

В свою очередь официальные лица Российской Федерации неоднократно заявляли об отсутствии планов по вторжению на Украину, обвинив США и страны Запада в том, что они подталкивают режим Зеленского на вооруженную эскалацию, накачивая Украину оружием и военными инструкторами.

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