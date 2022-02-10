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Псаки обиделась на слова Путина об Украине-красавице

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 16:33
Политика
Псаки обиделась на слова Путина об Украине-красавице
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 февраля. Заявления, подобные словам президента России Владимира Путина о «моей красавице» Украине, вызовут возмущение у любого в администрации американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки оконфузилась, комментируя позицию Владимира Путина по Украине. Президент говорил, что «нравится не нравится — терпи, моя красавица», комментируя выполнение Минских соглашений Киевом. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства подразумевал необходимость выполнения Украиной взятых на себя обязательств. Однако в Белом доме иначе интерпретировали заявление российского лидера.

«Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства», — заявила американский пресс-секретарь.

Дмитрий Песков ранее также назвал слова президента об Украине русским фольклором. Он подчеркнул, что фраза с трудом поддается переводу на французский язык.

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