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Протестующие в Аргентине потребовали расторжения соглашения с МВФ

Весь мир
Протестующие в Аргентине потребовали расторжения соглашения с МВФ
Global Look Press  /  Alejo Manuel Avila/Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 10 февраля. Около ста политических, социальных и профсоюзных организаций в Аргентине вышли на акции протеста против соглашения правительства с Международным валютным фондом (МВФ) о погашении многомиллиардного долга. Об этом сообщает «Левый фронт — Единство».

После объявления правительством президента Альберто Фернандеса о достижении соглашения касательно задолженности на сумму 44 млрд долларов группы активистов вышли на улицы в знак протеста против сделки.

Манифестации, организованные коалицией «Левый фронт — Единство», прошли на центральной площади Мая в Буэнос-Айресе. Участники, выступившие против соглашения, подчеркнули, что оно приведет «к увеличению зависимости, эксплуатации и бедности» в Аргентине.

«Они хотят заставить нас поверить, что это соглашение является единственным выходом. Но мы решительно выступаем против, нас не убедят в том, что у нас нет других вариантов, кроме как склонить голову», — отметила депутат от организации Мириам Брегман.

По мнению представительницы Социалистического движения трудящихся Селесте Фьерро, нужно завершить переговоры с МВФ, иначе они станут причиной увеличения уровня бедности, усиления нестабильности и в целом усугубят нынешний кризис в стране.

Протестующие в Аргентине потребовали расторжения соглашения с МВФ
Федеральное агентство новостей

В конце января правительство Аргентины достигло соглашения с МВФ о сделке в размере 44,5 млрд долларов. Южноамериканское государство уже больше года проводит переговоры с МВФ касательно новой программы по выплате крупнейшего за всю историю организации долга в размере $44 млрд, взятого в 2018 году администрацией предыдущего главы государства Маурисио Макри. До 21 марта правительство Аргентины должно выплатить почти 3 млрд долларов.

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