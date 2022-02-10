Протестующие в Аргентине потребовали расторжения соглашения с МВФ

Буэнос-Айрес, 10 февраля. Около ста политических, социальных и профсоюзных организаций в Аргентине вышли на акции протеста против соглашения правительства с Международным валютным фондом (МВФ) о погашении многомиллиардного долга. Об этом сообщает «Левый фронт — Единство».

Plaza de Mayo repleta contra el acuerdo con el FMI. pic.twitter.com/v7lrwtpUfP — Gabriel Solano (@Solanopo) February 8, 2022

После объявления правительством президента Альберто Фернандеса о достижении соглашения касательно задолженности на сумму 44 млрд долларов группы активистов вышли на улицы в знак протеста против сделки.

Referentes del @Fte_Izquierda en la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo para decirle NO al pacto con el FMI. Basta de ajuste contra el pueblo trabajador. Las estafas no se pagan. pic.twitter.com/6LWROLluzZ — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) February 8, 2022

Манифестации, организованные коалицией «Левый фронт — Единство», прошли на центральной площади Мая в Буэнос-Айресе. Участники, выступившие против соглашения, подчеркнули, что оно приведет «к увеличению зависимости, эксплуатации и бедности» в Аргентине.

«Они хотят заставить нас поверить, что это соглашение является единственным выходом. Но мы решительно выступаем против, нас не убедят в том, что у нас нет других вариантов, кроме как склонить голову», — отметила депутат от организации Мириам Брегман.

По мнению представительницы Социалистического движения трудящихся Селесте Фьерро, нужно завершить переговоры с МВФ, иначе они станут причиной увеличения уровня бедности, усиления нестабильности и в целом усугубят нынешний кризис в стране.

Федеральное агентство новостей

В конце января правительство Аргентины достигло соглашения с МВФ о сделке в размере 44,5 млрд долларов. Южноамериканское государство уже больше года проводит переговоры с МВФ касательно новой программы по выплате крупнейшего за всю историю организации долга в размере $44 млрд, взятого в 2018 году администрацией предыдущего главы государства Маурисио Макри. До 21 марта правительство Аргентины должно выплатить почти 3 млрд долларов.