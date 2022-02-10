Социолог Копатько усомнился во внеблоковом статусе Украины на фоне предложения Макрона

Санкт-Петербург, 10 февраля. «Финляндизация» Украины невозможна ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Об этом заявил украинский социолог и публицист Евгений Копатько.

Речь о ситуации на Украине шла в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Ведущий поинтересовался у Копатько, реальна ли модель «финляндизации» Украины, на которую намекнул президент Франции Эммануэль Макрон. В ответ эксперт пояснил, что это совсем невозможно, особенно в нынешних обстоятельствах.

«До 2014 года, до госпереворота эта тема была самая актуальная, самая желаемая для части политической элиты и значит — части населения Украины, причем ориентированной как на запад, так и на восток, своего рода компромисс. Финляндизация Украины при таком политическом режиме, при таком положении дел, при том, что Украина существует и функционирует как антироссийский, как антирусский проект, — невозможна от слова совсем», — привел Копатько один простой пример.

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Для того, чтобы это произошло, должны произойти глубокие изменения внутри Украины, считает публицист.

«На сегодняшний день речь пока идет о возможной войне или наоборот о невозможности войны, кризис в Донбассе, кризис в отношениях Украины с Россией. Пока мы говорим в этом ключе, и пока говорить о «финляндизации» Украины мне не представляется возможным», — сказал эксперт на пресс-конференции.

Евгений Копатько заключил, что никаких преимуществ внеблоковый статус Украины иметь не будет.

Ранее стало известно, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.