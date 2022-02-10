Повар-робот из Петербурга печет вафли для всех желающих

Новая разработка в сфере фудтеха появилась в одной из кофеен Петербурга. Робот Айзенкох готовит посетителям ароматные вафли за 5-7 минут.

Железному повару, а именно так с немецкого переводится «айзенкох», достаточно всего 5-7 минут, чтобы приготовить две свежие порции вафель. Стоит только загрузить тесто, и начинает твориться магия.

«Есть вафельницы, которые пекут вафли, но, как правило, конструкция довольно примитивная у них: сверху стоит подача теста, и единственное, что он делает — переворачивает вафлю и отдает ее вам. Наш робот, как человек: он берет отдельно тесто, берет отдельно вафельницу, открывает, закрывает, печет», — рассказал о своей разработке инженер Вадим Манаенко.

Механический повар следит не только за количеством теста, но и за тем, чтобы оно не подгорело. Основатель кофейни Никита Большев рассказал, что процесс вызывает неподдельный интерес у посетителей, и они заказывают вафли в первую очередь для того, чтобы посмотреть на робота в деле.

«Мне кажется, что это прямо индивидуально для меня создается, и он старается, как будто он сам творит и пытается получить лучший продукт каждый раз», — поделилась впечатлениями посетительница Мария.

Создатели Айзенкоха рассказали о своих планах. Они стремятся к тому, чтобы робот мог подключаться к системе умного дома, и ему можно было сказать: «Айзенкох, испеки вафли!». И он начинает печь. Но это в планах, а пока что, с начала декабря робот испек уже 91 порцию на продажу. И это только начало.