«Аэрофлот» вошел в тройку компаний, интегрированных с системой «Налог-3»

Москва, 10 февраля. Компания «Аэрофлот» стала третьей в России среди тех, кто завершил пилотный проект по интеграции с автоматизированной информационной системой (АИС) Федеральной налоговой службы «Налог-3».

Данный проект базируется на информационно-аналитической системе налогового мониторинга АО «ГНИВЦ» (ИАС «НМ+»). Он позволяет автоматически получать и передавать данные налоговой и бухгалтерской отчетности. Программа была протестирована специалистами авиаперевозчика и экспертами налоговой службы и АО «ГНИВЦ». В процессе проверки отработаны сценарии документооборота и подтверждена работоспособность IT-систем.

Полная интеграция «Аэрофлота» с системой «Налог-3» должна быть завершена к 2024 году. Компания станет первой в транспортной отрасли, реализовавшей такого рода проект.

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