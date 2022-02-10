Ученые лаборатории ФИАН предупредили о череде магнитных бурь, которые накроют Землю

Москва, 10 февраля. Магнитные бури начнут активно бушевать на Земле с 10 по 14 февраля, сообщили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Опасность от предстоящих бурь связана с их продолжительностью. Геомагнитные возмущения начнутся на Земле 10 и 11 февраля. Затем последует перерыв в один день. После чего, 13 и 14 февраля магнитная активность будет продолжаться, сообщается на сайте лаборатории.

Особое внимание на это стоит уделить людям, которые тяжело переносят такие явления. У них могут возникать головные боли и скачки артериального давления. Кроме того, часто магнитные бури провоцируют слабость, сонливость и апатию.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил о магнитных бурях, которые пройдут на территории Москвы и области. Это явление может негативно сказаться на самочувствии некоторых людей.