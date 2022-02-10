Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 16:49
16:48
Политика
Политолог Золотарев: отличительным свойством украинской политики является непостоянство
16:44
Весь мир
Белый дом пошлет Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Европе
16:44
Общество
Волков выплатит 500 тысяч рублей Пригожину после неудачной попытки обжаловать решение суда
16:37
Экономика
Транспортировка СПГ по Атлантике приносит колоссальные убытки владельцам газовозов
16:37
Украина
Украинский политик Олейник обвинил Запад в подготовке взрывов на украинских АЭС
16:30
Экономика
ОПЕК оставила неизменным прогноз по увеличению спроса на нефть
16:29
Происшествия
Трупы трех граждан Йемена обнаружили на Бескудниковском бульваре в Москве
16:28
Экономика
Эфир: Почему фермерских хозяйств в России становится меньше
16:28
Армия
Сивков: попытка развязать вооруженный конфликт с Россией может привести США к распаду
16:22
Политика
Межевич назвал нелепой историю про белорусского диверсанта, который поджег авто в Киеве
Все новости

Ученые лаборатории ФИАН предупредили о череде магнитных бурь, которые накроют Землю

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 16:11
Общество
Ученые лаборатории ФИАН предупредили о череде магнитных бурь, которые накроют Землю
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 февраля. Магнитные бури начнут активно бушевать на Земле с 10 по 14 февраля, сообщили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Опасность от предстоящих бурь связана с их продолжительностью. Геомагнитные возмущения начнутся на Земле 10 и 11 февраля. Затем последует перерыв в один день. После чего, 13 и 14 февраля магнитная активность будет продолжаться, сообщается на сайте лаборатории.

Особое внимание на это стоит уделить людям, которые тяжело переносят такие явления. У них могут возникать головные боли и скачки артериального давления. Кроме того, часто магнитные бури провоцируют слабость, сонливость и апатию.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил о магнитных бурях, которые пройдут на территории Москвы и области. Это явление может негативно сказаться на самочувствии некоторых людей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ученые лаборатории ФИАН предупредили о череде магнитных бурь, которые накроют Землю
земля магнитные бури фиан
Комментировать