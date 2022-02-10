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Губерниев заявил, что допинг-скандал с Валиевой является «борьбой WADA с Россией»

Олимпийские игры 2022
Губерниев заявил, что допинг-скандал с Валиевой является «борьбой WADA с Россией»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Пекин, 10 февраля. Скандал, связанный с сомнительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой, является борьбой Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Россией. Такое мнение высказал известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Сборная России, в состав которой вошла Валиева, победила в командном чемпионате на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, однако церемонию награждения отложили из-за ситуации с допинг-пробой фигуристки. Как отметил Губерниев, если бы WADA действительно интересовал допинг — агентство бы незамедлительно об этом сообщило.

«Это борьба со страной, где я живу, которую я люблю. Давайте будет честными. Если бы этих людей интересовала борьба с допингом — они бы, наверное, немедленно об этом сказали», — приводит слова комментатора РИА SM-News

Ситуация, в которой оказалась фигуристка Камила Валиева, никого не оставила равнодушным. С поддержкой в адрес 15-летней спортсменки в числе прочих выступила и олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Губерниев заявил, что допинг-скандал с Валиевой является «борьбой WADA с Россией»
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