Конгрессвумен Грин перепутала «гаспачо» с «гестапо» в интервью американскому телеканалу

Вашингтон, 10 февраля. Представитель Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин оговорилась в ходе интервью телеканалу One America News. Политик перепутала слова «гестапо» и «гаспачо».

Член американской палаты представителей оговорилась и заработала дурную славу из-за своего интервью. Грин стала звездой Twitter после того, как раскритиковала работу демократа Нэнси Пелоси и ее «полиции гаспачо».

Стоит отметить, что так называется холодный летний суп. Однако Грин подразумевала под словом «гаспачо» гестапо — политическую полицию в нацистской Германии. По данным Deadline, эта ошибка прославила конгрессвумен в американском сегменте Twitter.

Пользователи соцсети не остались равнодушны к такому конфузу. Актер Джордж Такей в Twitter иронично попросил рецепт гаспачо Нэнси Пелоси. Экс-стратег Пентагона в сфере общественных дел Адам Бликштейн пошутил, что в «полиции гаспачо» каждым преступлением является нераскрытое дело.

«Дорогие мои, «полиция гаспачо» была создана мной в 1993 году, чтобы быть уверенным, что никто не добавит табаско, халапеньо или другие странные вещи в мой любимый суп! Пожалуйста, не вините никого, кроме меня… Заходите выпить стаканчик в любое время. Не забудьте свою маску и QR-код!» — добавил остроты актер Хосе Андрес.

Подобные выпады в адрес Грин случаются не впервые. Конгрессвумен активно поддерживает экс-президента США Дональда Трампа и подвергается критике.

Бывший глава государства ранее признался, что стал жертвой расизма. По словам Трампа, белые в США подвергаются угнетению.