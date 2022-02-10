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В Челябинской области мальчик провалился в колодец
Происшествия
В Челябинской области мальчик провалился в колодец
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Челябинск, 10 февраля. В ГУ МВД России по Челябинской области расследуют инцидент с падением 11-летнего мальчика в колодец.

По данным регионального МВД, мальчик, проживающий в Сатке, провалился в колодец, когда шел через пустырь в спортивную секцию на тренировку. Колодец не был прикрыт люком, а юный спортсмен не заметил опасности. В результате падения ребенок потерял сознание, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Пострадавший был госпитализирован в местную больницу, где у него диагностировали серьезное повреждение спины. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Полиция устанавливает виновных в получении ребенком опасной травмы.

Ранее ФАН сообщал о трагической гибели десятилетнего мальчика в Красноярске во время катания с ледяной горки. Во время спуска он слишком сильно разогнался, его подбросило вверх, в результате он ударился головой о лед. Медики девять дней боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось.

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ребенок уголовное дело травма
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