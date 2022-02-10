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Академик Ямбург объяснил нежелание педагогов работать в школе чрезмерной нагрузкой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 16:04
Общество
Академик Ямбург объяснил нежелание педагогов работать в школе чрезмерной нагрузкой
pxhere.com

Москва, 10 февраля. Причины, по которым учителя часто отказываются работать по профессии, объяснил заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик и действительный член РАО Евгений Ямбург.

Сейчас работа учителей стала значительно сложнее, отметил Ямбург во время пресс-конференции, которую организовала Общественная Служба Новостей. По словам академика, у многих детей фиксируются проблемы со здоровьем, особенно в области психоневрологии. При этом у педагогов есть свои семьи, которые требуют внимание не меньше, чем работа.

«Кормить надо семью, не задумываясь о том, где и как можно подработать. Я со всей страны получаю письма. Это беда какая-то! Подрабатывают и грузчиками! Это вместо того, чтобы читать, готовиться и отдавать детям себя целиком», — подчеркнул Ямбург.

Кроме того, в регионах учителя страдают от колоссальных перегрузок. В связи с этим, происходит отток людей из профессии. А туда, где педагогам достойно платят, сложно устроиться на работу, заключил академик.

Евгений Ямбург также негативно оценил новую программу преподавания истории в школах. Авторы решили не делать акцент на европейской истории. По мнению заслуженного учителя России, предметы не должны подвергаться влиянию идеологических трендов.

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профессия учитель евгений ямбург
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