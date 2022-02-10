Бывший член палаты представителей Конгресса США от Гавайев Тулси Габбард заявила, что Соединенные Штаты говорят о наличии демократии на Украине, чтобы разжечь большую войну. Видеообращение американский политик опубликовала на своей странице в Instagram.

Экс-кандидат на пост президента США и член палаты представителей Тулси Габбард, которая в своей кампании делала упор на прекращение войн и возвращение домой американских солдат, опубликовала резкое заявление в адрес украинской власти. Американский политик обвинила Украину и США в «разжигании войны».

«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия», но они нам лгут. Украина на самом деле вообще не демократия», — заявила Габбард.

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Она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в узурпации, заявив, что для удержания власти тот закрыл три телеканала, которые его критиковали. Она также сказала, что глава украинского государства развернул репрессии против второй по числу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и ее лидера Виктора Медведчука. По ее словам, во всех этих действиях киевские власти полностью поддерживают Соединенные Штаты.

«Чтобы удержать власть, президент Украины закрыл три телеканала, критиковавших его, и посадил в тюрьму главу оппозиционной политической партии, занявшей второе место на выборах, а также арестовал и посадил в тюрьму ее лидеров. Но Украина делает это все с поддержкой США», — резюмировала Тулси Габбард.

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