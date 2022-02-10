Безруков впервые после рождения третьего ребенка вышел в свет в сопровождении жены

Москва, 10 февраля. Народный артист России Сергей Безруков посетил премьеру фильма режиссера Кеннета Браны «Смерть на Ниле» вместе со своей женой Анной Матисон.

Безруков вместе со своей супругой позировали на камеры журналистам. Пара держалась за руки и выглядела очень счастливой. Актер выбрал для выхода в свет белую футболку, черные брюки и кожаную куртку, а Матисон появилась на публике в блузе в горох и скинни-джинсах. На плечи она накинула пальто.

Возлюбленные поженились в марте 2016 года. Супруги стали родители в третий раз в июле прошлого года. Режиссер не появлялась на публике после рождения сына, поэтому это стал их первый совместный выход.

Третьего ребенка возлюбленные назвали Василием. Также у них подрастают пятилетняя дочь Мария и трехлетний сын Степан. У Безрукова есть наследники и от предыдущих отношений — Иван и Александра.

В прошлом месяце Безруков на своей странице в Instagram разместил видеоролик с участием младшего сына. Наследник предстал в пиратском наряде с нарисованными усами.