Звезда Comedy Woman Наталия Медведева пожаловалась на ревнивого мужа

Москва, 10 февраля. Экс-участница юмористического шоу Comedy Woman и команды КВН «Федор Двинятин», 36-летняя актриса театра, кино и телевидения Наталия Медведева рассказала о ревности своего супруга.

Медведева вышла замуж за капитана команды КВН «СТЭПиКО» Александра Коптеля 1 июля 2012 года. В сентябре 2015 года у супругов родился сын, которого назвали Ильей. Осенью 2018 года в семье вновь произошло пополнение.

Звездная пара заслуженно пользуется в российском шоу-бизнесе репутацией одного из самых крепких союзов, однако, как стало известно со слов Медведевой, ее отношения с мужем не всегда были настолько идеальными. Актриса призналась, что Коптель сильно ее ревновал.

«Тащу букеты цветов, а он начинает расспрашивать: «Кто? Что?». Понимаю, что это не нормально», — рассказала звезда в шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!».

Ситуация в корне поменялась после появления в семье детей. По словам Медведевой, «потом как-то все нормально» стало. В остальном в семье царит полная идиллия. По признанию самой артистки, супруг помогает ей в моменты каких-либо сомнений.

Ревность является тем чувством, которое порой способно не на шутку вскружить голову. Так и произошло с жительницей села под Волгоградом, спалившей 18 тонн сена соседки, заподозрив ее в связи со своим мужем.