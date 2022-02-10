Актриса Анастасия Макеева решила стать дипломированным психологом

Москва, 10 февраля. Известная российская актриса театра, кино и дубляжа Анастасия Макеева стремится к саморазвитию. Очередной вехой на пути расширения ее возможностей стало получение образования психолога.

Макеева рассказала о произошедших в ее жизни «больших переменах» в очередном видеоролике, которым поделилась в разделе Stories личного Instagram-аккаунта. Звезда объявила о своем намерении получить очередной красный диплом.

«Теперь будет еще один, надеюсь, по традиции, красный диплом государственного образца по специальности «Психология». Мало мне дипломов, решила расширять свои возможности!» — рассказала хозяйка аккаунта.

Звезда фильма «Дом, милый дом» попросила свою аудиторию спокойно отнестись к тому, что ее станет меньше в Instagram. Макеева добавила, что у нее также плотный рабочий график: только в феврале знаменитости предстоит сыграть в десяти постановках.

Увлечение актрисы Анастасии Макеевой квантовой психологией ранее спровоцировало нападки на нее со стороны недоброжелателей. Знаменитость упрекнули в мошенничестве и обогащении за счет доверчивой аудитории. Критика вынудила Макееву публично ответить на звучащие в ее адрес обвинения. Этой теме актриса посвятила очередной пост в своем аккаунте.