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Спрос на компьютеры резко вырос в России к концу 2021 года

Экономика
Спрос на компьютеры резко вырос в России к концу 2021 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 февраля. Россияне стали больше интересоваться покупкой компьютеров. В четвертом квартале 2021 года их на рынок было поставлено 1.9 млн штук — на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В основном это были модели начального и среднего уровней, на которые наблюдался большой спрос в РФ и к которым упал интерес в США из-за насыщения рынка, сообщает портал «ИКС медиа» со ссылкой на исследование IDC PC Quarterly Tracker.

«Доля потребительских моделей ноутбуков выросла лишь на 6,3%, а потребительских моделей десктопов снизилась на 9,4% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Эти показатели хорошо коррелируют с возросшим спросом населения на универсальные ноутбуки с мощными видеокартами, хорошо подходящими для работы, учебы и развлечений, и значительным увеличением поставок коммерческих моделей ПК на рынок РФ с целью восполнения дефицита в свободном канале и выполнения обязательств перед крупными заказчиками. Более трети поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков», — отметил старший аналитик IDC Дмитрий Ильин.

Компаниями-лидерами по поставкам компьютеров в Россию стали Lenovo (18,5% всех ПК за квартал), Acer (16,8%), ASUS (15,6%), HP (14,8%) и Dell (6,0%). По итогам четвертого квартала в страну было завезено на 14,6% больше ноутбуков (1,3 млн штук), в основном — Lenovo, ASUS, ACER, HP и Apple.

Тем временем среди россиян вырос спрос на крупную и мелкую бытовую технику. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом: люди стремятся обеспечить себе максимальный комфорт во время удаленной работы.

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