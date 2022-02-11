«Чисто экономическая история»: политолог Тимофеев о юбилее операции Provide Hope

10 февраля исполнилось ровно 30 лет с момента начала гуманитарной операции Provide Hope («Обеспечить надежду»). В этот день ВВС США совершили первые 12 рейсов, доставив в Москву, Санкт-Петербург и некоторые столицы государств, образовавшихся после распада СССР, порядка 500 тонн гуманитарной помощи. Всего же за пять лет американцы выполнили порядка 500 рейсов, доставляя в Россию, в Белоруссию, в Молдавию, на Украину знаменитые «ножки Буша» и невостребованные в Ираке армейские сухие пайки.

Теперь многие вспоминают эту акцию как пример благотворительности, спасшей от голода множество обитателей постсоветского пространства, на все голоса требуя буквально стоять перед Америкой на коленях в знак благодарности.

Разумеется, нет сомнений в том, что помощь, оказанная Соединенными Штатами, тогда, в начале и в середине «святых 90-х», помогла выжить многим. Но настолько ли бескорыстной она была? С этим вопросом ФАН обратился к политологу, обозревателю Радио Sputnik Алексею Тимофееву, который развеял некоторые иллюзии, касающиеся добрых намерений Вашингтона:

«Очевидно же, что это чисто экономическая история. Люди на этом зарабатывали деньги, бюджетные деньги, которые распределялись на помощь нищей в тот момент России и таких же нищих республик бывшего СССР. При этом была еще и идеологическая составляющая — приятно же, когда ранее могучий, огромный противник питается с твоей руки «ножками Буша» для бомжей. Приятно же демонстрировать собственное моральное превосходство из разряда: «Мы их не только победили, но еще и оказались великодушными!»

Резюмируя же сказанное, эксперт не исключил из этой истории «благотворительный» момент, однако, он, по мнению Алексея Тимофеева, занимал в ней далеко не первое место:

«Экономические и идеологические причины! Какая благотворительность? Я не исключаю, конечно, что были какие-то люди, понимавшие сложность ситуации и верящие в благо… Но в целом-то речь шла о деньгах. Какая там могла быть гуманитарная составляющая?»

Остается только добавить: тем, кто сейчас находится в приступах практически религиозной благодарности американскому правительству, неплохо бы вспомнить 1863 год, когда император Александр II отправил ударные силы своего флота в Нью-Йорк и Сан-Франциско. С целью «демонстрации Андреевского флага» противникам «северян», которые в итоге победили в гражданской войне.

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