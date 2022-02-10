«Аль-Джазира»: Парламент Ливии избрал Фатхи Башагу на пост премьер-министра

Тобрук, 10 февраля. Ливийский парламент избрал экс-главу МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу на пост премьер-министра новой исполнительной власти, сообщил корреспондент канала «Аль-Джазира».

عاجل | مراسل #الجزيرة: مجلس النواب الليبي يختار بالإجماع فتحي باشاغا رئيسا للحكومة — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) February 10, 2022

Палата представителей в четверг провела заседание, посвященное формированию кабмина. Решение об избрании Башаги принято большинством голосов.

В прошлом месяце спикер парламента Агила Салех объявил об истечении срока полномочий Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дабибы. Мандат завершился 24 декабря 2021 года в один день с несостоявшимися всеобщими выборами. Тогда же депутаты призвали к созданию новой временной исполнительной власти.

На прошлой неделе начали принимать анкеты от желающих баллотироваться в премьеры. Документы подали несколько политиков, однако позже они выбыли из гонки. К моменту заседания Палаты представителей Фатхи Башага остался единственным кандидатом.

Ранее Абд аль-Хамид Дабиба заявил об отказе уходить с поста премьер-министра. ПНЕ намерено продолжить работу до проведения всеобщих выборов.