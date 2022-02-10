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Евросоюз и Марокко стремятся развивать «зеленое» экономическое партнерство

Весь мир
Евросоюз и Марокко стремятся развивать «зеленое» экономическое партнерство
pixabay.com  /  cuivie

Рабат, 10 февраля. ЕС и Марокко стремятся развивать партнерство в сфере «зеленой» экономики. Об этом заявила накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего первого на нынешнем посту визита в королевство.

Чиновник после встречи с премьер-министром Азизом Аханнушем подтвердила, что страны намерены сотрудничать в области чистой энергии, а также в борьбе с глобальным потеплением. Она отметила, что Рабат является первым экономическим партнером ЕС на африканском континенте.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Брюссель инвестирует в королевство 1,6 миллиарда евро в рамках проекта Global Gateway, который является частью реализации Парижского соглашения по климату. Деньги пойдут на производство зеленой энергии. Марокко стало первой страной, получившей финансирование от инфраструктурной программы.

Инициатива стала ответом ЕС на китайскую стратегию «Один пояс — один путь», к которой Рабат ранее присоединился. Соответствующее соглашение в начале года подписали министр иностранных дел Насер Бурита и заместитель председателя Комиссии по развитию и реформам КНР Нин Цзичже.

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