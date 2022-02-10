Леонков: США заинтересованы в развязывании военного конфликта на Украине

Москва, 10 февраля. США стремятся любыми способами развязать войну на Украине, потому что для них это является единственным шансом удержать контроль над Европой, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, европейские страны не заинтересованы в полномасштабном военном конфликте на Украине, потому что в случае его начала их экономика будет уничтожена. При этом США, наоборот, заинтересованы в развязывании войны и развитии событий по «кровавому» сценарию.

Аналитик добавил, что считает «застрельщиками» военной истерии на украинском направлении Вашингтон и Лондон. Он напомнил, что именно они являются главными поставщиками вооружения Киеву. Леонков отметил, что в настоящее время США пытаются найти повод для новых нападок на Россию.

«Тогда американцы будут этим аргументировать: "Смотрите, они съели, пережевали Украину, следующие вы. А тут мы на белом коне вас спасем". Поэтому европейцам действительно не нужна война, при больших раскладах они только проигрывают. Поэтому Европа ускользает из рук американцев и британцев», — объяснил он.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. В Кремле подчеркивали, что тиражируемые западными СМИ сообщения о якобы «готовящемся вторжении ВС РФ на Украину» являются фейками. В Киеве многие политики не верят в «апокалиптические» прогнозы.