Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 16:47
16:44
Весь мир
Белый дом пошлет Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Европе
16:44
Общество
Волков выплатит 500 тысяч рублей Пригожину после неудачной попытки обжаловать решение суда
16:37
Экономика
Транспортировка СПГ по Атлантике приносит колоссальные убытки владельцам газовозов
16:37
Украина
Украинский политик Олейник обвинил Запад в подготовке взрывов на украинских АЭС
16:30
Экономика
ОПЕК оставила неизменным прогноз по увеличению спроса на нефть
16:29
Происшествия
Трупы трех граждан Йемена обнаружили на Бескудниковском бульваре в Москве
16:28
Экономика
Эфир: Почему фермерских хозяйств в России становится меньше
16:28
Армия
Сивков: попытка развязать вооруженный конфликт с Россией может привести США к распаду
16:22
Политика
Межевич назвал нелепой историю про белорусского диверсанта, который поджег авто в Киеве
16:22
Политика
Псаки обиделась на слова Путина об Украине-красавице
Все новости

Леонков: США заинтересованы в развязывании военного конфликта на Украине

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 15:40
Армия
Леонков: США заинтересованы в развязывании военного конфликта на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 10 февраля. США стремятся любыми способами развязать войну на Украине, потому что для них это является единственным шансом удержать контроль над Европой, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, европейские страны не заинтересованы в полномасштабном военном конфликте на Украине, потому что в случае его начала их экономика будет уничтожена. При этом США, наоборот, заинтересованы в развязывании войны и развитии событий по «кровавому» сценарию.

Аналитик добавил, что считает «застрельщиками» военной истерии на украинском направлении Вашингтон и Лондон. Он напомнил, что именно они являются главными поставщиками вооружения Киеву. Леонков отметил, что в настоящее время США пытаются найти повод для новых нападок на Россию.

«Тогда американцы будут этим аргументировать: "Смотрите, они съели, пережевали Украину, следующие вы. А тут мы на белом коне вас спасем". Поэтому европейцам действительно не нужна война, при больших раскладах они только проигрывают. Поэтому Европа ускользает из рук американцев и британцев», — объяснил он.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. В Кремле подчеркивали, что тиражируемые западными СМИ сообщения о якобы «готовящемся вторжении ВС РФ на Украину» являются фейками. В Киеве многие политики не верят в «апокалиптические» прогнозы.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Леонков: США заинтересованы в развязывании военного конфликта на Украине
украина сша леонков провокации
Комментировать