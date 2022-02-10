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Политолог Погребинский описал убойный ответ Москвы на установку американских ПРО под Харьковом

Армия
Политолог Погребинский описал убойный ответ Москвы на установку американских ПРО под Харьковом
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 февраля. Очередное повышение ставок в большой геополитической игре вокруг Украины может дорого обойтись американцам.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя новую воинственную инициативу Киева. Как известно, на днях представители Минобороны Украины призвали США установить свои системы противоракетной обороны в Харьковской области.

По мнению политолога, Вашингтон не пойдет на подобную провокацию, так как тем самым США перейдут самые жесткие красные линии, очерченные Москвой. Американцы явно не готовы к большой войне с Россией. С другой стороны, в Конгрессе и в Белом доме могут найтись горячие головы, которые решат, что таким образом можно будет устроить некий локальный конфликт, пострадают в котором только украинцы. Как бы то ни было, ответ России на такой выпад неприятно удивит, как Вашингтон, так и киевских чиновников высшего звена. Погребинский отметил, что Москва скорее всего отреагирует на установку американских систем ПРО под Харьковом примерно так же, как Израиль в свое время отреагировал на попытку устроить атомный эксперимент в Ираке.

Политолог Погребинский описал убойный ответ Москвы на установку американских ПРО под Харьковом
ФБА «Экономика сегодня» /

«Мне кажется, что это все ограничится разговорами. Я думаю, что американцы отдают себе отчет в том, что это будет, ну не то чтобы casus belli, поскольку речь не может идти о войне между Россией и США ни при каких обстоятельствах. А какую-то прокси войну, когда украинцы будут воевать между собой, это исключить нельзя. Установка таких систем неприемлема для Москвы, это будет нарушение всех границ и красных линий. Если уж в Конгрессе совсем с ума сойдут, это кончится так, как кончилось создание в Ираке объекта, который Израиль расценил как возможность создания атомного оружия. Израильтяне, недолго думая, разбомбили этот объект. Если американцы хотят чего-то подобного, они это получат. Ответ Москвы будет быстрым и убойным», — выразил уверенность Погребинский.

Политолог отметил, что сейчас явно просматривается фаза повышения ставок в игре вокруг Украины и разжечь ситуацию пытаются не только американцы, но и британцы. Большое количество потенциальных провокаторов только усугубляют положение Украины. По мнению эксперта, все идет к тому, что Россия скоро предъявит мощный аргумент, который остановит эскалацию.

Ранее немецкий политолог Александр Рар объяснил, кто первым пострадает от единственного оружия запада по сдерживанию России.

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