Москва, 10 февраля. Очередное повышение ставок в большой геополитической игре вокруг Украины может дорого обойтись американцам.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя новую воинственную инициативу Киева. Как известно, на днях представители Минобороны Украины призвали США установить свои системы противоракетной обороны в Харьковской области.

По мнению политолога, Вашингтон не пойдет на подобную провокацию, так как тем самым США перейдут самые жесткие красные линии, очерченные Москвой. Американцы явно не готовы к большой войне с Россией. С другой стороны, в Конгрессе и в Белом доме могут найтись горячие головы, которые решат, что таким образом можно будет устроить некий локальный конфликт, пострадают в котором только украинцы. Как бы то ни было, ответ России на такой выпад неприятно удивит, как Вашингтон, так и киевских чиновников высшего звена. Погребинский отметил, что Москва скорее всего отреагирует на установку американских систем ПРО под Харьковом примерно так же, как Израиль в свое время отреагировал на попытку устроить атомный эксперимент в Ираке.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Мне кажется, что это все ограничится разговорами. Я думаю, что американцы отдают себе отчет в том, что это будет, ну не то чтобы casus belli, поскольку речь не может идти о войне между Россией и США ни при каких обстоятельствах. А какую-то прокси войну, когда украинцы будут воевать между собой, это исключить нельзя. Установка таких систем неприемлема для Москвы, это будет нарушение всех границ и красных линий. Если уж в Конгрессе совсем с ума сойдут, это кончится так, как кончилось создание в Ираке объекта, который Израиль расценил как возможность создания атомного оружия. Израильтяне, недолго думая, разбомбили этот объект. Если американцы хотят чего-то подобного, они это получат. Ответ Москвы будет быстрым и убойным», — выразил уверенность Погребинский.

Политолог отметил, что сейчас явно просматривается фаза повышения ставок в игре вокруг Украины и разжечь ситуацию пытаются не только американцы, но и британцы. Большое количество потенциальных провокаторов только усугубляют положение Украины. По мнению эксперта, все идет к тому, что Россия скоро предъявит мощный аргумент, который остановит эскалацию.

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