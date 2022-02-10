Шутка Норкина о прямодушной юбилярше Валечке развеселила гостей «Места встречи»

Москва, 10 февраля. Российский телеведущий и журналист Андрей Норкин поднял настроение гостям передачи «Место встречи» на телеканале НТВ. Он рассказал им искрометную юмористическую историю о прямодушной юбилярше Валечке.

Новый выпуск программы был посвящен юбилею Европейского союза. Гости пытались ответить на вопрос, почему Европа так и не стала единой. Они начали спорить о том, кто виновен в резком ухудшении отношений ЕС и Москвы.

В этот момент Норкин, желая разрядить обстановку в аудитории, рассказал зрителям анекдот. Его героиней стала прямолинейная женщина Валечка, празднующая свой день рождения.

« — Валечка, дорогая! Поздравляем тебя с юбилеем! Мужа тебе любящего, детей послушных. — Спасибо, конечно! Нынешних-то только куда девать?» — колко пошутил ведущий.

Анекдот Норкина о юбилярше довел зрителей до истерики. Они начали громко смеяться и аплодировать чувству юмора журналиста.

Ранее сообщалось, что Норкин в очередной раз порадовал россиян остроумным анекдотом. Шутка журналиста была посвящена теме семейной жизни.