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Политолог Гаспарян назвал игрой с огнем публикацию Der Spiegel о США и Украине

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 15:36
Политика
Политолог Гаспарян назвал игрой с огнем публикацию Der Spiegel о США и Украине
instagram.com  /  @asgasparyan

Москва, 10 февраля. Российский политолог Армен Гаспарян прокомментировал статью издания Der Spiegel о «российском вторжении» на Украину и поведении США в связи с этими слухами.

Ранее издание Der Spiegel выпустило материал, где говорилось, что США активно используют энергокризис в Европе для наживы от продажи сжиженного природного газа (СПГ). В частности, в ход иду слухи об эскалации на Украине и промедление с запуском «Северного потока — 2».

Ситуацию прокомментировал политолог Армен Гаспарян. Он предупредил журналистов о том, что публикация подобных текстов может плохо для них закончиться, ведь их могут ждать фатальные последствия.

«Der Spiegel играет с огнем, могут не простить такого», — написал эксперт в Telegram-канале.

Он также процитировал материал журналистов, где говорится, что подобное поведение США может говорить о том, что они хотят «подсадить» Европу на свой СПГ.

Европа не сможет заменить российский газ. Альтернативой являются поставки СПГ из США, но американское топливо все равно не покроет потребности стран ЕС. Такое мнение высказал генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

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украина гаспарян der spiegel
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