Патрулирующие трассу «Кола» сотрудники ДПС спасли замерзающую на обочине женщину

Петрозаводск, 10 февраля. Сотрудники ДПС во время патрулирования спасли жизнь женщине, которая замерзала на обочине дороги, сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел днем 9 февраля на трассе «Кола». Автоинспекторы находились на дежурстве, когда заметили рядом с поселком Новая Вилга замерзающую в снегу местную жительницу.

Правоохранители попытались узнать, не нужна ли женщине помощь, однако на вопросы ответить она не смогла из-за сильного переохлаждения. Тогда автоинспекторы сразу же вызвали бригаду скорой помощи и оказали пострадавшей первую помощь. Они согрели женщину в патрульном автомобиле и напоили горячим сладким чаем из термоса.

Впоследствии оказалось, что женщине неожиданно стало плохо и она не могла идти дальше. Сколько она просидела на обочине, до сих пор остается неизвестным.

Похожая история произошла под Оренбургом. Там экипаж ДПС спас от смерти двух молодых парней, которые провели в замерзающем автомобиле более трех часов.