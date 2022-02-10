Днепропетровские полицейские похитили киевлянина

Киев, 10 февраля. Сотрудники полиции из Днепропетровской области похитили киевлянина. Они требовали у него 12 тысяч долларов.

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, полицейские прибыли в Киев из Днепропетровской области с целью проведения обыска жилья мужчины в рамках ведения уголовного производства по поводу вероятного мошенничества, передает информационное агентство «Новороссия».

После обыска полицейские задержали киевлянина и стали угрожать ему арестом, требуя у него 12 тысяч долларов. Они разрешили задержанному позвонить знакомым, чтобы они собрали требуемые средства. После получения 6300 долларов правоохранители-вымогатели были задержаны.

Вопрос об избрании меры пресечения еще не решен.

Ранее ФАН рассказывал об аресте двух полицейских в Детройте (США). Они занимались торговлей героином.