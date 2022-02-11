Уфолог Уваров раскрыл, что NASA может на самом деле искать на Марсе

Американцы активно исследуют Марс в надежде отыскать технологии, оставшиеся от высокоразвитой цивилизации. Таким мнением поделился в беседе с ФАН директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров. Ранее тайваньский уфолог Скотт Уоринг заявил, что на одном из снимков поверхности красной планеты он рассмотрел инопланетянина ростом порядка 30 см.

«Я абсолютно убежден, что какие-то человечки ростом 30 см там вряд ли могут выжить. Думаю, потом, как обычно, окажется что вся эта история с фото окажется плодом фантазии», — сообщил уфолог.

Валерий Уваров также добавил, что, на его взгляд, в свое время на четвертой планете от Солнца все же была жизнь.

«Совсем недавно с точки зрения истории, каких-нибудь 20 с небольшим тысяч лет назад Марс был вполне процветающей планетой, заселенной высокоразвитой цивилизацией», — сказал собеседник ФАН.

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В завершение он поделился своим предположением о том, какой может быть одна из целей работы национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на красной планете.

«Я думаю, что Марс посещается, но там нет своей постоянной гуманоидной формы жизни в силу определенного рода обстоятельств. Миссии, которые туда прибывают, видимо, поддерживают работоспособность технических сооружений. То, что мы видим на поверхности Марса, это лишь одна сторона вопроса. Под поверхностью находится большое количество технических сооружений. Я убежден, что там многое работает и в автоматическом режиме, и под контролем. Я убежден, что одна из задач NASA состоит в том, чтобы получить возможность изучения этих технических средств. Если это произойдет, США смогут совершить колоссальный технически скачок», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Валерий Уваров предположил, к чему в итоге приведут мощные вспышки на Солнце. По его словам, нарастание активности нашего светила происходит с 1994 года.