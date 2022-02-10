Актер Алексей Панин узнал о внебрачном ребенке

Москва, 10 февраля. Киноактер Алексей Панин узнал от своих знакомых, что у него есть четвертый ребенок.

Панин совсем недавно узнал о внебрачной дочери. В эфире программы «ДНК-шоу» на телеканале Пятница он рассказал, что с матерью четвертого ребенка у него была короткая связь. Женщина хранила беременность в секрете от артиста и воспитывает наследницу вместе с другим мужчиной. Актер решил не вмешиваться в жизнь семьи.

Артист признался, что четвертым ребенком является девочка, но она не знает, кто ее настоящий отец. Панин хочет сохранить эту тайну, поэтому имя бывшей возлюбленной не раскрывает, сообщают «Дни.ру».

Первая дочь звезды фильма «Жмурки» родилась от модели и актрисы Юлии Юдинцевой. Актер самостоятельно воспитывает девочку, отсудив право на отцовство у ее матери. Еще две дочери родились от разных женщин в 2011 году. С одной из девочек Панин поддерживает общение, но очень редко видится, а вторую наследницу видел только один раз.

Недавно сын музыканта Владимира Преснякова Никита остался разочарован боем с Паниным, который он провел в рамках промоушена «Наше дело». Получивший удар в голову Панин не смог подняться на ноги. Музыкант признался, что не получил удовольствия от этой встречи.