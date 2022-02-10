Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 16:47
16:44
Весь мир
Белый дом пошлет Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Европе
16:44
Общество
Волков выплатит 500 тысяч рублей Пригожину после неудачной попытки обжаловать решение суда
16:37
Экономика
Транспортировка СПГ по Атлантике приносит колоссальные убытки владельцам газовозов
16:37
Украина
Украинский политик Олейник обвинил Запад в подготовке взрывов на украинских АЭС
16:30
Экономика
ОПЕК оставила неизменным прогноз по увеличению спроса на нефть
16:29
Происшествия
Трупы трех граждан Йемена обнаружили на Бескудниковском бульваре в Москве
16:28
Экономика
Эфир: Почему фермерских хозяйств в России становится меньше
16:28
Армия
Сивков: попытка развязать вооруженный конфликт с Россией может привести США к распаду
16:22
Политика
Межевич назвал нелепой историю про белорусского диверсанта, который поджег авто в Киеве
16:22
Политика
Псаки обиделась на слова Путина об Украине-красавице
Все новости

Актер Алексей Панин узнал о внебрачном ребенке

Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин узнал о внебрачном ребенке
instagram.com  /  @actor_ap

Москва, 10 февраля. Киноактер Алексей Панин узнал от своих знакомых, что у него есть четвертый ребенок.

Панин совсем недавно узнал о внебрачной дочери. В эфире программы «ДНК-шоу» на телеканале Пятница он рассказал, что с матерью четвертого ребенка у него была короткая связь. Женщина хранила беременность в секрете от артиста и воспитывает наследницу вместе с другим мужчиной. Актер решил не вмешиваться в жизнь семьи.

Артист признался, что четвертым ребенком является девочка, но она не знает, кто ее настоящий отец. Панин хочет сохранить эту тайну, поэтому имя бывшей возлюбленной не раскрывает, сообщают «Дни.ру».

Первая дочь звезды фильма «Жмурки» родилась от модели и актрисы Юлии Юдинцевой. Актер самостоятельно воспитывает девочку, отсудив право на отцовство у ее матери. Еще две дочери родились от разных женщин в 2011 году. С одной из девочек Панин поддерживает общение, но очень редко видится, а вторую наследницу видел только один раз.

Недавно сын музыканта Владимира Преснякова Никита остался разочарован боем с Паниным, который он провел в рамках промоушена «Наше дело». Получивший удар в голову Панин не смог подняться на ноги. Музыкант признался, что не получил удовольствия от этой встречи.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Алексей Панин узнал о внебрачном ребенке
ребенок панин дочь
Комментировать