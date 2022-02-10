Межевич назвал нелепой историю про белорусского диверсанта, который поджег авто в Киеве

Власти Украины давно перестали заботиться о правдоподобности своих заявлений. Если кто-то сомневается в нелепых обвинениях, выдвигаемых Киевом в сторону Москвы, а теперь — и Минска, этого человека могут объявить врагом государства. Об этом ФАН рассказал эксперт по Белоруссии Николай Межевич.

Накануне пресс-служба СБУ сообщила, что в Киеве задержали агента спецслужб Белоруссии, который на улице пытался поджечь машину. В ведомстве утверждают, что действия задержанного «были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки на Украине и дискредитацию государства перед странами ЕС и гражданами Белоруссии».

Директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич пояснил, что при очевидной абсурдности сообщения от Службы национальной безопасности Украины героя новости действительно могут привлечь к ответственности якобы за имеющие место государственную измену и подготовку теракта по заданию белорусских спецслужб.

«Сегодня на Украине возможно что угодно. Обычный человек, который бросит окурок, к примеру, в Киеве на улице Банковской, может быть на полном серьезе объявлен диверсантом, который пытался поджечь офис президента Украины Владимира Зеленского. Причем во всеуслышание будет заявлено, что делал это задержанный, разумеется, якобы по личному заданию Путина или Лукашенко. В СБУ должны показывать, что не зря получают деньги, а власти Украины рады рассказать что-то новое про «агрессию» России или союзной ей Белоруссии. «Доказательством» преступления может послужить даже найденная в кармане белорусская шоколадка», — с грустной иронией сообщил политолог.

Собеседник ФАН подчеркнул, что серьезно подобные сообщения от государственных органов Украины рассматривать нельзя. Он назвал публикацию очередным информационным вбросом, который должен продемонстрировать Западу опасность, которая якобы исходит в сторону Киева от Москвы и Минска, и попыткой поддержать нервозность в медийном пространстве. По словам Межевича, как информационный повод в пропагандистской кампании украинских и европейских средств массовой информации сгодится даже сгоревшая из-за неисправной электропроводки старая машина. Эксперт напомнил приписываемый главному нацистскому агитатору Йозефу Геббельсу тезис «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят» и провел параллель между происходящим сегодня на Украине и событиями в гитлеровской Германии 30-х годов прошлого века.

Ранее ФАН рассказал, почему президент США Джо Байден ставит себе в заслугу «спасение» Украины. Осенью американцев ждут промежуточные выборы в конгресс, и демократы будут перечислять свои заслуги, в том числе — вымышленные.