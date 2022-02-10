Bloomberg узнал о планах Байдена обсудить с лидерами ЕС и НАТО ситуацию вокруг Украины

Вашингтон, 10 февраля. Президент США Джо Байден намерен созвониться с лидерами Евросоюза и НАТО, чтобы обсудить с ними тему Украины, сообщает американское издание Bloomberg

Глава Белого дома собирается провести телефонные переговоры с представителями Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши и Канады, а также Евросоюза и НАТО. Американский президент планирует осуществить все необходимые звонки 11 февраля, отмечается в статье.

Как стало известно ранее, Байден ушел от ответа на вопрос журналистов о возможности отправки дополнительных войск США в Европу. Политик сказал лишь, что не станет спекулировать на этой теме.