Сотрудники Росгвардии спасли 12 человек из охваченной огнем больницы в Югре

Лангепас, 10 февраля. Росгвардейцы незамедлительно эвакуировали 12 человек из охваченного огнем инфекционного отделения Лангепасской больницы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

Сотрудникам полиции поступил вызов, в котором им сообщили, что в инфекционном отделении местного медучреждения произошел пожар. Правоохранители незамедлительно прибыли по указанному адресу, вывели из здания пациентов и медицинский персонал.

«В помещении находилось 12 человек, никто из них не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. Причиной пожара могло стать замыкание. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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