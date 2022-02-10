Роднина объяснила, чем обернется скандал с Валиевой для всего женского фигурного катания

С фигуристки олимпийской сборной России Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований. Она продолжает тренироваться. И хотя глава пресс-службы Международного олимпийского комитета ранее назвал слухами разговоры о положительной допинг-пробе Валиевой, тем не менее фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина уверена, что вся эта история повлияет на женское фигурное катание. Свою позицию трехкратная олимпийская чемпионка объяснила в интервью ФАН. Она уверена, что несовершеннолетие Валиевой, втянутой в допинговый скандал, станет поводом для введения возрастного ценза.

«Все, кто делают акцент на юном возрасте Камилы Валиевой — мол, юное дарование и не может нести ответственность, — они подливают масло в огонь. Из-за этого Международный союз конькобежцев в своем следующем конгрессе будет рассматривать вопрос, который будет предложен и поддержан, естественно, другими федерациями, о введении возрастного ценза для фигуристок. Ведь если мы говорим, что она юная, то для нее есть юношеские олимпийские игры. И у нас есть юниорские чемпионаты. Олимпийские игры — это уже борьба взрослых людей. И мы должны быть к этому готовы», — заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

По словам Ирины Родниной, реформа о поднятии возраста с 15 до 17 лет для перехода на «взрослый уровень в одиночном катании» — это не заговор против России, а решение, которое зреет многие годы.

«Уже поднимались такие вопросы. У нас самая молодая была первая олимпийская чемпионка Тара Липински из Америки. Следующая была Сара Хьюз. То есть эта тема поднималась и поднимается. И она не только касается именно России, что появилась там [Алина] Загитова, которая уже ушла. Валиева, которая неизвестно сколько прокатается. [Евгения] Медведева — была и нет. И если спорт настолько сильно молодеет и юные дарования хотят выступать на равных со взрослыми, то тогда не надо давить на жалость, что они такие юные», — обратила внимание Ирина Роднина.

Global Look Press / Lan Hongguang/Xinhua

Накануне появилась информация, что российская фигуристка Камила Валиева может не принять участие в дальнейших соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменку подозревают в употреблении допинга. Как выяснилось позже, обнаруженный в ее допинговом тесте препарат не способен оказывать влияние на спортивные результаты. Найденное запрещенное вещество имеет отношение к лекарству, применяемому для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.