Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 16:46
16:44
Весь мир
Белый дом пошлет Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Европе
16:44
Общество
Волков выплатит 500 тысяч рублей Пригожину после неудачной попытки обжаловать решение суда
16:37
Экономика
Транспортировка СПГ по Атлантике приносит колоссальные убытки владельцам газовозов
16:37
Украина
Украинский политик Олейник обвинил Запад в подготовке взрывов на украинских АЭС
16:30
Экономика
ОПЕК оставила неизменным прогноз по увеличению спроса на нефть
16:29
Происшествия
Трупы трех граждан Йемена обнаружили на Бескудниковском бульваре в Москве
16:28
Экономика
Эфир: Почему фермерских хозяйств в России становится меньше
16:28
Армия
Сивков: попытка развязать вооруженный конфликт с Россией может привести США к распаду
16:22
Политика
Межевич назвал нелепой историю про белорусского диверсанта, который поджег авто в Киеве
16:22
Политика
Псаки обиделась на слова Путина об Украине-красавице
Все новости

Роднина объяснила, чем обернется скандал с Валиевой для всего женского фигурного катания
Спорт
Роднина объяснила, чем обернется скандал с Валиевой для всего женского фигурного катания
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

С фигуристки олимпийской сборной России Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований. Она продолжает тренироваться. И хотя глава пресс-службы Международного олимпийского комитета ранее назвал слухами разговоры о положительной допинг-пробе Валиевой, тем не менее фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина уверена, что вся эта история повлияет на женское фигурное катание. Свою позицию трехкратная олимпийская чемпионка объяснила в интервью ФАН. Она уверена, что несовершеннолетие Валиевой, втянутой в допинговый скандал, станет поводом для введения возрастного ценза.

«Все, кто делают акцент на юном возрасте Камилы Валиевой — мол, юное дарование и не может нести ответственность, — они подливают масло в огонь. Из-за этого Международный союз конькобежцев в своем следующем конгрессе будет рассматривать вопрос, который будет предложен и поддержан, естественно, другими федерациями, о введении возрастного ценза для фигуристок. Ведь если мы говорим, что она юная, то для нее есть юношеские олимпийские игры. И у нас есть юниорские чемпионаты. Олимпийские игры — это уже борьба взрослых людей. И мы должны быть к этому готовы», — заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

Ирина Роднина знает, чем обернется скандал с Валиевой для всего женского фигурного катания
Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

По словам Ирины Родниной, реформа о поднятии возраста с 15 до 17 лет для перехода на «взрослый уровень в одиночном катании» — это не заговор против России, а решение, которое зреет многие годы.

«Уже поднимались такие вопросы. У нас самая молодая была первая олимпийская чемпионка Тара Липински из Америки. Следующая была Сара Хьюз. То есть эта тема поднималась и поднимается. И она не только касается именно России, что появилась там [Алина] Загитова, которая уже ушла. Валиева, которая неизвестно сколько прокатается. [Евгения] Медведева — была и нет. И если спорт настолько сильно молодеет и юные дарования хотят выступать на равных со взрослыми, то тогда не надо давить на жалость, что они такие юные», — обратила внимание Ирина Роднина.

Ирина Роднина знает, чем обернется скандал с Валиевой для всего женского фигурного катания
Global Look Press / Lan Hongguang/Xinhua

Накануне появилась информация, что российская фигуристка Камила Валиева может не принять участие в дальнейших соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменку подозревают в употреблении допинга. Как выяснилось позже, обнаруженный в ее допинговом тесте препарат не способен оказывать влияние на спортивные результаты. Найденное запрещенное вещество имеет отношение к лекарству, применяемому для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Роднина объяснила, чем обернется скандал с Валиевой для всего женского фигурного катания
евгения медведева ирина роднина допинг-скандал алина загитова этери тутберидзе олимпийские игры-2022 олимпиада в пекине камила валиева женское фигурное катание
Комментировать