ЕС передал постпреду России Чижову послание по гарантиям безопасности в Европе

Москва, 10 февраля. ЕС передал постпреду РФ Владимиру Чижову послание российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом рассказали в дипломатическом представительстве России.

По данным диппредставительства, переданный Чижову документ является ответом Европейского союза на послание главы российского внешнеполитического ведомства по тематике неделимости безопасности.

Известно, что Лавров 28 января направил подобные запросы главам МИД ЕС.

Ранее сообщалось, что Москва и Североатлантический альянс на данный момент не имеют точек соприкосновения о нерасширении НАТО. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.