Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 16:46
16:44
Весь мир
Белый дом пошлет Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Европе
16:44
Общество
Волков выплатит 500 тысяч рублей Пригожину после неудачной попытки обжаловать решение суда
16:37
Экономика
Транспортировка СПГ по Атлантике приносит колоссальные убытки владельцам газовозов
16:37
Украина
Украинский политик Олейник обвинил Запад в подготовке взрывов на украинских АЭС
16:30
Экономика
ОПЕК оставила неизменным прогноз по увеличению спроса на нефть
16:29
Происшествия
Трупы трех граждан Йемена обнаружили на Бескудниковском бульваре в Москве
16:28
Экономика
Эфир: Почему фермерских хозяйств в России становится меньше
16:28
Армия
Сивков: попытка развязать вооруженный конфликт с Россией может привести США к распаду
16:22
Политика
Межевич назвал нелепой историю про белорусского диверсанта, который поджег авто в Киеве
16:22
Политика
Псаки обиделась на слова Путина об Украине-красавице
Все новости

ЕС передал постпреду России Чижову послание по гарантиям безопасности в Европе

Политика
ЕС передал постпреду России Чижову послание по гарантиям безопасности в Европе
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 10 февраля. ЕС передал постпреду РФ Владимиру Чижову послание российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом рассказали в дипломатическом представительстве России.

По данным диппредставительства, переданный Чижову документ является ответом Европейского союза на послание главы российского внешнеполитического ведомства по тематике неделимости безопасности.

Известно, что Лавров 28 января направил подобные запросы главам МИД ЕС.

Ранее сообщалось, что Москва и Североатлантический альянс на данный момент не имеют точек соприкосновения о нерасширении НАТО. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вернуться назад
Все новости / Политика / ЕС передал постпреду России Чижову послание по гарантиям безопасности в Европе
лавров ес гарантии
Комментировать