Триполи, 10 февраля. Российское ПАО «Татнефть» обнаружило сырье на одном из предоставленных ему месторождений в Ливии, сообщил министр нефти и газа нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Аун в интервью РИА Новости.

По его словам, компания вернулась к попыткам завершить бурение и разработку территорий, которые ей выделили на предыдущих этапах разведки. Министр добавил, что «Татнефть» получила три блока.

«Я думаю, что она обнаружила нефть и находится в процессе разработки и завершения буровых работ на этих месторождениях», — сказал Мухаммад Аун.

В начале прошлого октября «Татнефть» объявила о возобновлении деятельности на территории североафриканского государства. Спустя полтора месяца представители компании сообщили об окончании бурения скважины B2 на контрактной территории 4–82.