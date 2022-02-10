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«Татнефть» нашла нефть на одном из месторождений в Ливии

Весь мир
«Татнефть» нашла нефть на одном из месторождений в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 10 февраля. Российское ПАО «Татнефть» обнаружило сырье на одном из предоставленных ему месторождений в Ливии, сообщил министр нефти и газа нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Аун в интервью РИА Новости.

По его словам, компания вернулась к попыткам завершить бурение и разработку территорий, которые ей выделили на предыдущих этапах разведки. Министр добавил, что «Татнефть» получила три блока.

«Я думаю, что она обнаружила нефть и находится в процессе разработки и завершения буровых работ на этих месторождениях», — сказал Мухаммад Аун.

В начале прошлого октября «Татнефть» объявила о возобновлении деятельности на территории североафриканского государства. Спустя полтора месяца представители компании сообщили об окончании бурения скважины B2 на контрактной территории 4–82.

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