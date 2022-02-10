Лула да Силва рассказал о своих планах в случае победы на выборах

Бразилиа, 10 февраля. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует провести переговоры с разными группами населения для восстановления страны. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.
«Хочу поговорить со всеми. Я проведу переговоры с работником и его шефом, с сотрудником банка и банкиром, сельскохозяйственным работником и фермером. Я проведу беседу со всеми, чтобы восстановить эту страну, разрушенную после переворота против Дилмы Руссефф», — заявил Лула да Силва, ссылаясь на импичмент бывшего президента Руссефф, который он называет «парламентским переворотом».
Основатель Партии трудящихся (РТ) и потенциальный кандидат на выборах 2022 года коснулся разных значимых для Бразилии тем, включая необходимость создания рабочих мест, увеличение зарплат и сокращение неравенства доходов.
O que o Brasil precisa é gerar mais emprego, com salários melhores para reduzir a desigualdade de renda. Nós já fizemos isso. E nós vamos fazer de novo a economia brasileira voltar a crescer. Gerar emprego para os brasileiros é uma obsessão minha.— Lula (@LulaOficial) February 9, 2022
«Мы уже проводили такую политику, и мы намерены сделать это снова. Мы заставим экономику Бразилии вновь расти. Я должен создать новые рабочие места для бразильцев», — отметил левый политик.
Он подчеркнул, что для сокращения уровня безработицы необходима динамично развивающаяся экономика.
«Народ нуждается в ресурсах, чтобы увеличить потребление. Скоро товары будут продаваться, а предприятия производить», — добавил Лула.
Он также раскритиковал политику нынешнего президента Жаира Болсонару, особенно в экологической сфере. Лидер социалистов отметил, что Болсонару продолжает поддерживать обезлесение и разрушение окружающей среды. Он подчеркнул, что экономическое развитие должно идти рука об руку с заботой об окружающей среде.
«Мое правительство сумело сократить темпы дефорестации на 80%. Этим мы заслужили уважение со стороны международного сообщества. Нынешнее правительство считает, что нужно вырубать леса. Но если мы не будем заботиться об окружающей среде, Бразилия столкнется с большими трудностями, в том числе в экспорте», — добавил Лула.
Он отметил, что в случае победы поменяет неолиберальную политику в отношении цен на топливо.
«Невозможно, чтобы страна, которая открыла крупнейшие резервы нефти в 21 веке, импортировала газ. Мы должны, наоборот, купаться в топливе. Что происходит с политикой нефтегазовой Petrobras? Мы экспортируем сырую нефть и импортируем газ из США в долларах», — заявил политик.
Один из самых популярных президентов в Латинской Америке продолжает лидировать в опросах общественного мнения. Недавнее исследование PoderData показало, что 41% избирателей проголосовали бы за Лулу и 30% выбрали бы нынешнего главу страны Жаира Болсонару.
Eu sou um homem de 76 anos com mais esperança do que quando eu tinha 20. As pessoas falam "nossa, como você está motivado!". Eu estou motivado porque eu tenho uma causa, e minha causa é fazer o povo desse país voltar a comer, voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a sorrir.— Lula (@LulaOficial) February 9, 2022