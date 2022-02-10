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Лула да Силва рассказал о своих планах в случае победы на выборах

Весь мир
Лула да Силва рассказал о своих планах в случае победы на выборах
Prt Scr Twitter / @LulaOficial  / 

Бразилиа, 10 февраля. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует провести переговоры с разными группами населения для восстановления страны. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Хочу поговорить со всеми. Я проведу переговоры с работником и его шефом, с сотрудником банка и банкиром, сельскохозяйственным работником и фермером. Я проведу беседу со всеми, чтобы восстановить эту страну, разрушенную после переворота против Дилмы Руссефф», — заявил Лула да Силва, ссылаясь на импичмент бывшего президента Руссефф, который он называет «парламентским переворотом».

Основатель Партии трудящихся (РТ) и потенциальный кандидат на выборах 2022 года коснулся разных значимых для Бразилии тем, включая необходимость создания рабочих мест, увеличение зарплат и сокращение неравенства доходов.

«Мы уже проводили такую политику, и мы намерены сделать это снова. Мы заставим экономику Бразилии вновь расти. Я должен создать новые рабочие места для бразильцев», — отметил левый политик.

Он подчеркнул, что для сокращения уровня безработицы необходима динамично развивающаяся экономика.

«Народ нуждается в ресурсах, чтобы увеличить потребление. Скоро товары будут продаваться, а предприятия производить», — добавил Лула.

Он также раскритиковал политику нынешнего президента Жаира Болсонару, особенно в экологической сфере. Лидер социалистов отметил, что Болсонару продолжает поддерживать обезлесение и разрушение окружающей среды. Он подчеркнул, что экономическое развитие должно идти рука об руку с заботой об окружающей среде.

«Мое правительство сумело сократить темпы дефорестации на 80%. Этим мы заслужили уважение со стороны международного сообщества. Нынешнее правительство считает, что нужно вырубать леса. Но если мы не будем заботиться об окружающей среде, Бразилия столкнется с большими трудностями, в том числе в экспорте», — добавил Лула.

Он отметил, что в случае победы поменяет неолиберальную политику в отношении цен на топливо.

«Невозможно, чтобы страна, которая открыла крупнейшие резервы нефти в 21 веке, импортировала газ. Мы должны, наоборот, купаться в топливе. Что происходит с политикой нефтегазовой Petrobras? Мы экспортируем сырую нефть и импортируем газ из США в долларах», — заявил политик.

Один из самых популярных президентов в Латинской Америке продолжает лидировать в опросах общественного мнения. Недавнее исследование PoderData показало, что 41% избирателей проголосовали бы за Лулу и 30% выбрали бы нынешнего главу страны Жаира Болсонару.

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