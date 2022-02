Лула да Силва рассказал о своих планах в случае победы на выборах

Бразилиа, 10 февраля. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует провести переговоры с разными группами населения для восстановления страны. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

Основатель Партии трудящихся (РТ) и потенциальный кандидат на выборах 2022 года коснулся разных значимых для Бразилии тем, включая необходимость создания рабочих мест, увеличение зарплат и сокращение неравенства доходов.

O que o Brasil precisa é gerar mais emprego, com salários melhores para reduzir a desigualdade de renda. Nós já fizemos isso. E nós vamos fazer de novo a economia brasileira voltar a crescer. Gerar emprego para os brasileiros é uma obsessão minha.

Он подчеркнул, что для сокращения уровня безработицы необходима динамично развивающаяся экономика.

Он также раскритиковал политику нынешнего президента Жаира Болсонару, особенно в экологической сфере. Лидер социалистов отметил, что Болсонару продолжает поддерживать обезлесение и разрушение окружающей среды. Он подчеркнул, что экономическое развитие должно идти рука об руку с заботой об окружающей среде.

Он отметил, что в случае победы поменяет неолиберальную политику в отношении цен на топливо.

Один из самых популярных президентов в Латинской Америке продолжает лидировать в опросах общественного мнения. Недавнее исследование PoderData показало, что 41% избирателей проголосовали бы за Лулу и 30% выбрали бы нынешнего главу страны Жаира Болсонару.

Eu sou um homem de 76 anos com mais esperança do que quando eu tinha 20. As pessoas falam "nossa, como você está motivado!". Eu estou motivado porque eu tenho uma causa, e minha causa é fazer o povo desse país voltar a comer, voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a sorrir.