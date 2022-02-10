Министр спорта России Олег Матыцин высказался о допинг-скандале с Камилой Валиевой

Москва, 10 февраля. Министерство спорта России держит на контроле ситуацию, связанную с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой, и призывает дождаться официально информации. С таким заявлением выступил глава Минспорта Олег Матыцин.

Министр спорта, комментируя ситуацию с переносом церемонии награждения призеров командного первенства по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, отметил, что ведомство непрерывно взаимодействует по этой линии с олимпийской делегацией России на состязаниях в Пекине.

«Все спортсмены нашей сборной продолжают участие в Олимпийских зимних играх. Россия неизменно следует принципам нулевой терпимости к любым нарушениям спортивных правил и олимпийской этики. Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации», — приводятся слова Матыцина в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

Скандал, связанный с сомнительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой, 10 февраля также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.