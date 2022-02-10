Политолог Рар объяснил, кто первым пострадает от единственного оружия ЕС по сдерживанию России

Берлин, 10 февраля. Определенные антироссийские силы в Германии и в Европе в целом свято верят в «волшебную кнопку» сдерживания России в виде угрозы отключения от SWIFT.

Поэтому агенты США, как в Берлине, так и в Париже упрямо нарываются на реальный конфликт с Россией, позволяя себе хамство и откровенную грубость. Они считают, что Москва никогда не решится на силовую реакцию, так как боится единственного действенного оружия по сдерживанию в виде вышеупомянутой системы. При этом апологеты новой холодной войны даже не задумываются о последствиях такого отключения для Европы. А ведь это оружие куда больнее ударит по Евросоюзу, чем по России.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился немецкий политолог Александр Рар, раскритиковав антироссийский курс немалой части немецких элит, которые и подталкивают нового канцлера к противостоянию с РФ.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

«Я вот многим часто задаю один вопрос: «А вы понимаете, что мы можем тут наконфликтовать войну с ядерной державой?». Мне же убежденно отвечают, что там до ядерного оружия не дойдет, так как у нас в руках волшебная кнопка — это отключение России от SWIFT. Это, мол, единственное оружие, но зато какое. Мы, мол, легко обрушим российскую экономику и ничего Москва не сделает. Они не понимают, что первый удар от этого придется по Европе. Прекратятся поставки газа и других ресурсов, сырья. Сколько немецких компаний прогорит. Россия же тем временем быстро переключится на азиатские рынки и почти не пострадает», — объяснил главную ошибку антироссийского курса Германии политолог.

По словам Рара, вышеупомянутые агенты США все-так надавили на канцлера и он отправился в Вашингтон, в буквальном смысле на поклон. Тем не менее есть еще шанс, что Олаф Шольц вернется и отправится в Москву, думая в первую очередь о национальных интересах Германии. У Макрона ведь получилось, хоть на него и обрушили шквал критики либеральные СМИ. Шольц тоже все еще может отбросить в последний момент антироссийские нарративы и наладить конструктивный диалог с Москвой.

Ранее немецкий политолог Александр Сосновский объяснил, как Олаф Шольц может вывести Украину за скобки общего европейского уравнения.