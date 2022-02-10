Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 16:46
16:44
Весь мир
Белый дом пошлет Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Европе
16:44
Общество
Волков выплатит 500 тысяч рублей Пригожину после неудачной попытки обжаловать решение суда
16:37
Экономика
Транспортировка СПГ по Атлантике приносит колоссальные убытки владельцам газовозов
16:37
Украина
Украинский политик Олейник обвинил Запад в подготовке взрывов на украинских АЭС
16:30
Экономика
ОПЕК оставила неизменным прогноз по увеличению спроса на нефть
16:29
Происшествия
Трупы трех граждан Йемена обнаружили на Бескудниковском бульваре в Москве
16:28
Экономика
Эфир: Почему фермерских хозяйств в России становится меньше
16:28
Армия
Сивков: попытка развязать вооруженный конфликт с Россией может привести США к распаду
16:22
Политика
Межевич назвал нелепой историю про белорусского диверсанта, который поджег авто в Киеве
16:22
Политика
Псаки обиделась на слова Путина об Украине-красавице
Все новости

Политолог Рар объяснил, кто первым пострадает от единственного оружия ЕС по сдерживанию России

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 15:06
Экономика
Политолог Рар объяснил, кто первым пострадает от единственного оружия ЕС по сдерживанию России
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 10 февраля. Определенные антироссийские силы в Германии и в Европе в целом свято верят в «волшебную кнопку» сдерживания России в виде угрозы отключения от SWIFT.

Поэтому агенты США, как в Берлине, так и в Париже упрямо нарываются на реальный конфликт с Россией, позволяя себе хамство и откровенную грубость. Они считают, что Москва никогда не решится на силовую реакцию, так как боится единственного действенного оружия по сдерживанию в виде вышеупомянутой системы. При этом апологеты новой холодной войны даже не задумываются о последствиях такого отключения для Европы. А ведь это оружие куда больнее ударит по Евросоюзу, чем по России.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился немецкий политолог Александр Рар, раскритиковав антироссийский курс немалой части немецких элит, которые и подталкивают нового канцлера к противостоянию с РФ.

Политолог Рар объяснил, кто первым пострадает от единственного оружия ЕС по сдерживанию России
Prt Scr youtube.com / Первый канал

«Я вот многим часто задаю один вопрос: «А вы понимаете, что мы можем тут наконфликтовать войну с ядерной державой?». Мне же убежденно отвечают, что там до ядерного оружия не дойдет, так как у нас в руках волшебная кнопка — это отключение России от SWIFT. Это, мол, единственное оружие, но зато какое. Мы, мол, легко обрушим российскую экономику и ничего Москва не сделает. Они не понимают, что первый удар от этого придется по Европе. Прекратятся поставки газа и других ресурсов, сырья. Сколько немецких компаний прогорит. Россия же тем временем быстро переключится на азиатские рынки и почти не пострадает», — объяснил главную ошибку антироссийского курса Германии политолог.

По словам Рара, вышеупомянутые агенты США все-так надавили на канцлера и он отправился в Вашингтон, в буквальном смысле на поклон. Тем не менее есть еще шанс, что Олаф Шольц вернется и отправится в Москву, думая в первую очередь о национальных интересах Германии. У Макрона ведь получилось, хоть на него и обрушили шквал критики либеральные СМИ. Шольц тоже все еще может отбросить в последний момент антироссийские нарративы и наладить конструктивный диалог с Москвой.

Ранее немецкий политолог Александр Сосновский объяснил, как Олаф Шольц может вывести Украину за скобки общего европейского уравнения.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Политолог Рар объяснил, кто первым пострадает от единственного оружия ЕС по сдерживанию России
россия сша германия swift шольц
Комментировать