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Правительство РФ будет доплачивать нефтяным компаниям за поставки на внутренний рынок

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 15:03
Экономика
Правительство РФ будет доплачивать нефтяным компаниям за поставки на внутренний рынок
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Законопроект об увеличении компенсации нефтяным компаниям за продажу топлива на внутреннем рынке могут принять в РФ в ближайшее время, сообщает «Коммерсантъ».

Не исключено, что корректировка демпфера вступить в силу уже с 1 апреля. Это позволит избежать традиционного для весны роста цен на топливо.

Инициатива призвана стабилизировать стоимость бензина и дизеля при скачках стоимости нефти. Сейчас НПЗ получают компенсацию в размере 65% от разницы между экспортной и внутренней цены. В ответ предприятия держат оптовые цены в определенном коридоре, и это влияет на розничные цены на АЗС — они не растут быстрее инфляции.

Согласно новому закону, компенсация НПЗ увеличится с 65% до 83%. Партнер KPMG Виктория Тургенева считает, что выплаты нефтяным компаниям благодаря увеличенному коэффициенту могут составить 200–300 млрд рублей.

Компания «Газпром нефть» планирует к 2025 году увеличить добычу углеводородов до 130 млн тонн. Каждый год показатель будет расти на 5%.

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