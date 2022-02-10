Правительство РФ будет доплачивать нефтяным компаниям за поставки на внутренний рынок

Москва, 10 февраля. Законопроект об увеличении компенсации нефтяным компаниям за продажу топлива на внутреннем рынке могут принять в РФ в ближайшее время, сообщает «Коммерсантъ».

Не исключено, что корректировка демпфера вступить в силу уже с 1 апреля. Это позволит избежать традиционного для весны роста цен на топливо.

Инициатива призвана стабилизировать стоимость бензина и дизеля при скачках стоимости нефти. Сейчас НПЗ получают компенсацию в размере 65% от разницы между экспортной и внутренней цены. В ответ предприятия держат оптовые цены в определенном коридоре, и это влияет на розничные цены на АЗС — они не растут быстрее инфляции.

Согласно новому закону, компенсация НПЗ увеличится с 65% до 83%. Партнер KPMG Виктория Тургенева считает, что выплаты нефтяным компаниям благодаря увеличенному коэффициенту могут составить 200–300 млрд рублей.

Компания «Газпром нефть» планирует к 2025 году увеличить добычу углеводородов до 130 млн тонн. Каждый год показатель будет расти на 5%.