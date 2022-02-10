Глава МИД Франции Ле Дриан предложил Германии самостоятельно решать вопрос «СП-2»

Париж, 10 февраля. Ситуация с «Северным потоком — 2» является делом исключительно Германии, уверен министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Вашингтон по-прежнему выступает против проекта и обещает не допустить его запуска в случае обострения ситуации на Украине. Хотя Москва неоднократно указывала, что трубопровод носит исключительно коммерческий характер, а Россия не собирается ни на кого «нападать», в том числе на Киев. На фоне сложившейся ситуации глава МИД Франции предложил Германии самостоятельно решать вопрос «СП-2».

«Франция считает, что это дело (с газопроводом. — Прим. ред.) Германии. И Германия должна решать, что намерена делать», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что блокировка трубопровода негативно скажется на немецких потребителях. Он также напомнил: «СП-2» является экономическим проектом, которым занимаются сразу несколько европейских корпораций.