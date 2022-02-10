Сборная России по футболу опустилась на 35-ю строчку рейтинга ФИФА

Москва, 10 февраля. Российская сборная ухудшила свое положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Пресс-служба ФИФА представила на официальном сайте обновленный рейтинг организации, лидерство в котором продолжает удерживать сборная Бельгии. Бразильская национальная команда располагается на второй строчке. Сборная Франции, являющаяся действующим чемпионом мира по футболу, по-прежнему занимает третье место. Команда Валерия Карпина ухудшила свое положение в рейтинге ФИФА. Сборная России опустилась с 34-го на 35-е место.

Ближайший матч национальной команды состоится 24 марта. Сборная России сыграет с Польшей. Стыковой матч отборочного турнира к ЧМ-2022 пройдет на московском стадионе «Динамо».