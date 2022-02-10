Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 15:18
15:16
Весь мир
Лула да Силва рассказал о своих планах в случае победы на выборах
15:15
Политика
Всего один решительный шаг России заставит США пожалеть о поддержке Украины
15:14
Политика
Это — паломничество: Анатолий Вассерман о визите Лиз Трасс в Москву
15:14
Происшествия
Уголовное дело возбудили после схода вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы
15:13
Экономика
Победитель конкурса на освоение территории «Горская» представит свой проект на ПМЭФ
15:12
Политика
ЕС передал постпреду России Чижову послание по гарантиям безопасности в Европе
15:10
Политика
Наше дело: в Совфеде призвали Запад не беспокоиться относительно учений Союзного государства
15:07
Весь мир
Новый премьер-министр Перу обещал проводить политику свободного рынка
15:06
Происшествия
Школьница попала в больницу после наезда пассажирского автобуса в центре Саратова
15:06
Экономика
Политолог Рар объяснил, кто первым пострадает от единственного оружия ЕС по сдерживанию России
Все новости

Сборная России по футболу опустилась на 35-ю строчку рейтинга ФИФА

Спорт
Сборная России по футболу опустилась на 35-ю строчку рейтинга ФИФА
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 10 февраля. Российская сборная ухудшила свое положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Пресс-служба ФИФА представила на официальном сайте обновленный рейтинг организации, лидерство в котором продолжает удерживать сборная Бельгии. Бразильская национальная команда располагается на второй строчке. Сборная Франции, являющаяся действующим чемпионом мира по футболу, по-прежнему занимает третье место. Команда Валерия Карпина ухудшила свое положение в рейтинге ФИФА. Сборная России опустилась с 34-го на 35-е место.

Ближайший матч национальной команды состоится 24 марта. Сборная России сыграет с Польшей. Стыковой матч отборочного турнира к ЧМ-2022 пройдет на московском стадионе «Динамо».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Сборная России по футболу опустилась на 35-ю строчку рейтинга ФИФА
футбол спорт фифа рейтинг сборная россии
Комментировать