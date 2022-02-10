Татарстан занял шестое место среди регионов по величине налога на повышенный доход

Казань, 10 февраля. ФНС назвала собранную сумму НДФЛ по повышенной ставке 15 процентов на доходы россиян, превышающие 5 млн рублей в год. Результат Татарстана обозначили в 1,5 миллиарда рублей.

Республика Татарстан попала в шестёрку самых обеспеченных регионов страны и заняла шестое место по дополнительным поступлениям в бюджет от налога на состоятельных граждан Российской Федерации с результатом в 1,5 миллиарда рублей, информирует издание «Kazanfirst». Татарстан уступает Санкт-Петербургу (7,6 млрд рублей), Подмосковью (4,3 млрд рублей), Челябинской области (2,3 млрд рублей). Всего же за прошлый год в федеральный бюджет было направлено 82,7 млрд рублей, половину составили средства из Москвы (44,5 млрд рублей).

Как ранее сообщал ФАН, с 1 января вступили в силу изменения в налоговое законодательство. Они касаются расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при операциях с недвижимостью