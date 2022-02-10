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Президент Литвы Науседа хочет разместить ВС США в стране на постоянной основе

Армия
Президент Литвы Науседа хочет разместить ВС США в стране на постоянной основе
wikipedia.org  /  Kapeksas / CC BY-SA 3.0

Вильнюс, 10 февраля. Присутствие военнослужащих ВС США в Литве на постоянной основе позволит стране чувствовать себя в полной безопасности, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

Отмечается, что президент Литвы намерен обратиться к Белому дому с просьбой изучить возможность размещения американских солдат в стране на постоянной основе. В настоящее время на литовской территории на ротационной основе находятся около 500 военнослужащих ВС США. Науседа заявил, что этого недостаточно.

Отмечается, что фактически литовский лидер просит Вашингтон создать американскую военную базу в непосредственной близости от российских границ. Подчеркивается, что Пентагон с высокой долей вероятности может пойти на такую авантюру.

Ранее стало известно, что НАТО хочет перебросить боевые группы в Румынию в рамках наращивания сил в Восточной Европе. В МИД РФ на этом фоне отметили, что Брюсселю не следует забывать о положениях основополагающего акта об отношениях Москвы и Альянса, передает RT.

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