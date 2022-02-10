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Новый премьер-министр Перу обещал проводить политику свободного рынка

Весь мир
Новый премьер-министр Перу обещал проводить политику свободного рынка
Global Look Press  /  Prt Scr Twitter / @presidenciaperu

Лима, 10 февраля. Новый премьер-министр Перу Анибал Торрес обещал проводить политику свободного рынка. Об этом глава Кабинета министров сообщил в ходе своего первого публичного выступления.

8 февраля бывший министр юстиции Анибал Торрес был назначен президентом Перу Педро Кастильо на пост премьер-министра, таким образом, став четвертым по счету со вступления главы государства в должность.

Через день после перестановок в кабинете Торрес подчеркнул, что левая администрация Кастильо стремится к созданию сильного правительства, которое может предотвратить формирование монополий и других форм концентрации капитала.

«Наша политика основана на принципах свободного рынка, свободного предпринимательства, свободного бизнеса, но с участием государства для контроля над монополиями и олигополиями», — заявил Торрес.

Новый премьер-министр является сторонником Кастильо, в связи с чем он ставит своей целью продвижение программы президента в раздробленном конгрессе, управляемым консервативными партиями.

Министр финансов Оскар Грэхем, который прежде работал в Центробанке Перу, остался на своей должности, что стало хорошей новостью для инвесторов.

«Они не смогут назвать нас коммунистами, так как мы не предприняли никаких действий, соответствующих этой политической идеологии», — отметил Торрес.

Он особо подчеркнул, что новый кабинет будет работать над укреплением безопасности в стране, а также улучшением программы по вакцинации от COVID-19 с целью обеспечения условий для экономического развития.

1 февраля Кастильо привел к присяге третий кабинет министров за шесть месяцев своего президентского срока. Премьер-министром был назначен конгрессмен от Демократической партии Эктор Валер Пинто. Однако на следующий день в СМИ распространилась компрометирующая информация о том, что Валер неоднократно применял насилие по отношению к покойной жене и дочери. Данные обвинения вынудили Кастильо осуществить очередные перестановки в кабинете министров.

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