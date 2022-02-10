Новый премьер-министр Перу обещал проводить политику свободного рынка

Лима, 10 февраля. Новый премьер-министр Перу Анибал Торрес обещал проводить политику свободного рынка. Об этом глава Кабинета министров сообщил в ходе своего первого публичного выступления.

El jefe de Estado, @PedroCastilloTe, junto con el titular de la @pcmperu, @anibaltorresv, preside la primera sesión del Consejo de Ministros. Las autoridades del Ejecutivo abordan las prioridades de los sectores y definen las acciones de gestión, en beneficio de la población. pic.twitter.com/8jw67m4CWv — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) February 9, 2022

8 февраля бывший министр юстиции Анибал Торрес был назначен президентом Перу Педро Кастильо на пост премьер-министра, таким образом, став четвертым по счету со вступления главы государства в должность.

Через день после перестановок в кабинете Торрес подчеркнул, что левая администрация Кастильо стремится к созданию сильного правительства, которое может предотвратить формирование монополий и других форм концентрации капитала.

«Наша политика основана на принципах свободного рынка, свободного предпринимательства, свободного бизнеса, но с участием государства для контроля над монополиями и олигополиями», — заявил Торрес.

Новый премьер-министр является сторонником Кастильо, в связи с чем он ставит своей целью продвижение программы президента в раздробленном конгрессе, управляемым консервативными партиями.

✅ El jefe de Estado, @PedroCastilloTe, tomó juramento a los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial, liderado por @anibaltorresv, durante una ceremonia realizada esta noche en Palacio de Gobierno.#GabineteTorres #SiempreConElPueblo pic.twitter.com/O8zJG1Mpb9 — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) February 9, 2022

Министр финансов Оскар Грэхем, который прежде работал в Центробанке Перу, остался на своей должности, что стало хорошей новостью для инвесторов.

«Они не смогут назвать нас коммунистами, так как мы не предприняли никаких действий, соответствующих этой политической идеологии», — отметил Торрес.

Он особо подчеркнул, что новый кабинет будет работать над укреплением безопасности в стране, а также улучшением программы по вакцинации от COVID-19 с целью обеспечения условий для экономического развития.

1 февраля Кастильо привел к присяге третий кабинет министров за шесть месяцев своего президентского срока. Премьер-министром был назначен конгрессмен от Демократической партии Эктор Валер Пинто. Однако на следующий день в СМИ распространилась компрометирующая информация о том, что Валер неоднократно применял насилие по отношению к покойной жене и дочери. Данные обвинения вынудили Кастильо осуществить очередные перестановки в кабинете министров.