Военный аналитик Леонков объяснил, что кроется за призывом Валенсы «ударить по России»

Помимо традиционной русофобской риторики, которая присуща польским правителям со времен Речи Посполитой, к заявлениям Варшавы изрядно примешиваются тексты, которые составляются в Вашингтоне. Польша исполняет указания США, действуя в ущерб себе и всему Евросоюзу. Об этом ФАН рассказал военный аналитик Алексей Леонков.

Накануне стало известно, что экс-президент Польши Лех Валенса призвал Запад нанести «удар» по Москве, если Россия «вторгнется» на Украину. По его словам, нужно «быть храбрыми», так как «Путин зашел слишком далеко».

Польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что около 2000 американских военнослужащих, направленных в Польшу из-за роста напряженности в ситуации вокруг Украины, будут размещены на юго-востоке страны, где она граничит с Украиной.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Лех Валенса, рассуждая о необходимости нападения на Россию, предложил своим соотечественникам, по сути, вид массового самоубийства. По словам эксперта, он поступил бы благоразумнее, если бы не провоцировал европейцев и решил бы свои жизненные проблемы самостоятельно.

«Очевидно, Валенса забыл, что Россия — ядерная держава, и любое нападение на наше государство просто обречено на провал. Но даже если не принимать во внимание ядерный щит нашего государства, серьезно рассматривать войну Польши с Россией просто нельзя, величины несопоставимы: от Польши, если она пойдет на такой неосмотрительный шаг, какой предложил ее бывший президент, ничего не останется. Американский военный журнал Military Watch моделировал военный конфликт Польши и Белоруссии. При всех симпатиях к своему сателлиту и нелюбви к республике, возглавляемой Александром Лукашенко, западные стратеги были вынуждены признать, что за считанные дни белорусские войска войдут в Варшаву. Комплексы вооружения, которые стоят на границе Белоруссии, полностью нейтрализуют возможности удара европейской авиации», — уточнил Леонков.

Собеседник ФАН заметил, что Лех Валенса получает от новостных изданий вознаграждения за свои интервью, поэтому скандалы — его заработок. По мнению военного аналитика, громкими и нелепыми заявлениями бывший президент Польши привлекает к себе внимание. Редактор журнала «Арсенал Отечества» подчеркнул, что польские политики нередко ведут себя достаточно амбициозно и неосмотрительно. Он напомнил, что демарши польских властей держат в напряжении всю Европу с начала прошлого века. По мнению эксперта, возможно, причина этому — исторические фантомные боли по утраченным землям Речи Посполитой.

«Сегодня Вашингтону и Лондону не хватает рычагов давления на Европу. Многие страны Евросоюза начали осознавать, что их «старшие товарищи» требуют от них действий, которые противоречат их национальным интересам. У Европы незавидное положение: либо она чтит интересы США и действует в ущерб себе, либо последует наказание. Именно на случай выхода Европы из подчинения спецслужбы США и Великобритании заложили в Европе «мину замедленного действия»: вместе с 2,5 миллиона ближневосточных беженцев туда проникли радикалы и члены террористических группировок, которые вооружились и ждут своего часа. По сигналу кураторов они проведут серию терактов и погрузят Евросоюз в хаос», — рассказал Алексей Леонков.

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Военный эксперт обратил внимание на то, что Варшава в сценарии США играет роль «чужого среди своих» и выполняет приказы Вашингтона и Лондона, которые стали ей важнее, чем распоряжения Брюсселя. Именно поэтому Польша часто выступает против общеевропейских мероприятий, изредка получая за это мелкие подачки от своих заокеанских «старших товарищей». Леонков добавил, что, возможно, в виде поощрения противоракетный щит НАТО разместили именно в Польше, хотя его эффективность тут же была сведена на нет российскими «Искандерами» под Калининградом.

Ранее ФАН рассказал, каким образом мог возникнуть «курильский демарш» посла США в Японии. Заявление дипломата о том, что США якобы поддерживают Японию в вопросе о Курильских островах, — частная фантазия американского чиновника, которая стала возможна в связи с развалом государственного аппарата управления Соединенных Штатов.