Администрация Байдена нашла эффективный способ «борьбы» с инфляцией

Вашингтон, 10 февраля. Сегодня в США будут опубликованы свежие данные Федерального бюро статистики труда США, касающиеся индекса потребительских цен за январь. Несмотря на то, что официальных данных еще нет, многие аналитики предсказывают, что по результатам прошедшего месяца рост инфляции в США продолжится.

Согласно прогнозам экономистов, годовая инфляция по итогам января ускорилась до 7,3%, что является новым максимальным показателем за последние 40 лет. Среди факторов, которые влияют на рост цен, эксперты называют продолжающиеся перебои в поставках товаров и рост зарплат. Отчеты показывают, что отмена стимулирующих выплат и другой государственной помощи, действовавшей в период пандемии, еще не снизило темпы потребления среди американцев.

В то же время другие цифры могут свидетельствовать о том, что рост цен начал замедляться. Аналитики прогнозировали, что цены выросли на 0,4% с декабря по январь, по сравнению с 0,6% с ноября по декабрь и 0,7% с октября по ноябрь.

В надежде обуздать рост цен Федеральная резервная система и ее председатель Джером Пауэлл отказались от политики сверхнизких процентных ставок. Две недели назад Пауэлл дал понять, что центральный банк, скорее всего, повысит свою базовую ставку несколько раз в этом году. Причем первое повышение почти наверняка произойдет уже в марте.

Многие экономисты опасаются, что повышение ставок может привести к новой рецессии. В то же время многие крупные корпорации сообщили, что, скорее всего, будут вынуждены повысить цены на свою продукцию, после того как уже сделали это в 2021 году.

Многие малые предприятия, которые, как правило, имеют более низкую норму прибыли, чем крупные компании, также повышают цены. На такой шаг их толкает повышение стоимости производства, включая рост расходов на энергоносители, заработную плату и сырье. Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) заявила, что в ходе ежемесячного опроса было установлено, что 61% малых компаний повысили свои цены в январе, что является наибольшим показателем с 1974 года.

В условиях повышения учетной ставки и увеличения расходов на обслуживание кредитов многие предприятия в США рискуют столкнуться с банкротством.

Тем не менее, самая быстрая инфляция в годовом исчислении за последние 40 лет свела на нет преимущества роста зарплат для большинства американцев. В результате этого они столкнулись с определенными трудностями при покупках предметов первой необходимости, включая еду и топливо, а также при оплате арендной платы. Инфляция стала самым большим фактором риска для экономики и серьезной политической угрозой для президента Джо Байдена и Демократической партии. Особенно в свете приближающихся промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре этого года.

Впрочем, администрация Байдена, похоже, нашла способ «обуздать» рост цен. Для этого был найден простой и эффективный способ. Начиная с текущего месяца Федерального бюро статистики труда будет рассчитывать изменения индекса потребительских цен на основе данных за 2019—2020 года.

