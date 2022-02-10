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Ведьма Полынь: Передачи вроде «Битвы экстрасенсов» обесценивают магию
Шоу-бизнес
Ведьма Полынь: Передачи вроде «Битвы экстрасенсов» обесценивают магию
tribun.com.ua  / 

Ни один уважающий себя маг не согласится участвовать в передаче вроде «Битвы экстрасенсов». Таким мнением в беседе с ФАН поделилась ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь. Ранее бывший ведущий программы о паранормальном Михаил Пореченков назвал ее участников просто хорошими психологами и заявил, что эта передача стала бизнесом, популяризирующим мошенников.

«К сожалению, можно сказать, что отчасти это так. Я неоднократно предлагала СМИ, которые обращаются ко мне за консультацией, сделать передачи познавательного характера. Все говорят, что это никому не интересно и не принесет никакого дохода. Нужно именно шоу, а представьте, как два специалиста соревнуются, кто из них лучше проведет операцию. Нормального хирурга такое предложение оскорбит, поэтому подобные передачи, к сожалению, нередко популяризируют мошенников», — сказала ведьма.

Алена Полынь также указала и на другой негативный эффект от такого рода телепередач.

«Многие думают, что магия это просто — взмахнул волшебной палочкой, и уже что-то получилось. Просто когда-то увидели по телевизору нечто подобное и смотрят на это именно в таком ключе. С этой точки зрения, передачи негативно сказываются на репутации людей, практикующих магию. Однако давать оценку, специалист там находится или нет, не будучи знакомым с каждым человеком отдельно — весьма неправильно», — пояснила собеседница ФАН.

Ведьма Полынь: Передачи вроде «Битвы экстрасенсов» обесценивают магию
instagram.com / @alena_polyn

В завершение она подчеркнула, что, на ее взгляд, шансов на то, чтобы увидеть настоящего мага на таких проектах практически нет.

«Можно четко сказать, что ни один уважающий себя человек силы не пойдет на шоу именно состязаться с кем-то, а не рассказывать о своих знаниях, не обучать чему-то, чтобы помочь обычным людям узнать что-то полезное для себя. Устраивать из этого шоу — неправильно, это и так понятно. Очень плохо, что такие шоу обесценивают магию и занимающихся ею людей», — подытожила создательница «Империи сильнейших ведьм».

Ранее Алена Полынь в беседе с ФАН назвала причину катаклизмов, охвативших мир в последнее время. По ее словам, ненастья вызваны началом нового 12-летнего цикла, который будет наполнен подобными катастрофами.

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