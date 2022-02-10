Банк России обновил официальные курсы доллара и евро

Москва, 10 февраля. Банк России опубликовал курсы валют на 11 февраля. Доллар подешевел на 7,74 копейки относительно предыдущего показателя — до 74,72 рубля.

Курс евро остался практически неизменным, потеряв лишь 0,14 копейки — до 85,38 рубля.

На старте биржевых торгов 10 февраля российская валюта немного ослабела. Американская валюта в первые минуты подорожала на одну копейку — до 74,75 рубля, а европейская показала более активную динамику — котировки выросли на 12 копеек, до 85,43 рубля.

Рубль находится под давлением напряженной геополитической обстановки и постоянных угроз санкций. Еще одним «черным лебедем» может стать корректировка мировой денежно-кредитной политики, заявила ранее замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.