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Роднина не считает резкими свои слова о ситуации с сомнительным допинг-тестом Валиевой

Олимпийские игры 2022
Роднина не считает резкими свои слова о ситуации с сомнительным допинг-тестом Валиевой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 10 февраля. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала свое заявление про допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой.

По словам Родниной, что Валиева является нарушителем законов. Депутат отметила, что такое заявление уместно, если обвинения в сторону 15-летней фигуристки подтвердятся.

«Я не считаю, что я резко высказалась. Я сказала: если это так, и был допинг, то это удар для нас. Мы на протяжении семи лет отмываемся без конца, и спортсмены, и Федерация, и Олимпийский комитет, и страна, и весь народ», — приводит слова политика Telegram-канал «Абзац».

Ранее Роднина заявила, что будет очень обидно, если сведения об использовании допинга Валиевой окажутся правдой. Экс-спортсменка напомнила об уголовной ответственности за его применение в России.

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