Защитник олимпийской сборной России Печникова заразилась коронавирусом

Пекин, 10 февраля. Защитник олимпийской сборной России по хоккею Мария Печникова заразилась коронавирусной инфекцией.

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико сообщил о болезни Печниковой. Он отметил, что спортсменка принимала участие в тренировке с 18 другими хоккеистками.

В Китае идут XXIV Зимние Олимпийские игры. Мероприятие проходит на трех основных спортивных площадках: в Пекине, и частично в городах Чжанцзякоу и Яньцине. Пекин официально стал первым городом в истории, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиады.