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Защитник олимпийской сборной России Печникова заразилась коронавирусом

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 14:52
Олимпийские игры 2022
Защитник олимпийской сборной России Печникова заразилась коронавирусом
TACC  /  Новодережкин Антон

Пекин, 10 февраля. Защитник олимпийской сборной России по хоккею Мария Печникова заразилась коронавирусной инфекцией.

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико сообщил о болезни Печниковой. Он отметил, что спортсменка принимала участие в тренировке с 18 другими хоккеистками.

В Китае идут XXIV Зимние Олимпийские игры. Мероприятие проходит на трех основных спортивных площадках: в Пекине, и частично в городах Чжанцзякоу и Яньцине. Пекин официально стал первым городом в истории, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиады.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Защитник олимпийской сборной России Печникова заразилась коронавирусом
хоккей коронавирус COVID-19 печникова
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