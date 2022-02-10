Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала фигуристку Камилу Валиеву

Москва, 10 февраля. Фигуристку Камилу Валиеву, оказавшуюся в центре скандала из-за сомнительных допинг-проб, поддерживает вся Россия. Об этом 10 февраля заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Экс-фигуристка выразила уверенность, что Валиевой, несмотря на ее столь юный возраст, хватит силы духа и спортивной мудрости, чтобы выстоять и справиться «со всем давлением и намеренным негативом».

«Милый ангел, я желаю тебе не обращать внимания ни на что, собраться, сосредоточиться и идти вперед с высоко поднятой головой! Ты звезда, олимпийская чемпионка!» — высказалась Навка в посте, которым поделилась в личном Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @tatiana_navka

Ситуацию не обошел своим вниманием и супруг Навки — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля заявил, что ориентироваться в свете последних событий следует лишь на заявления МОК.